Ostapenko Vimbldonas čempionāta dubultspēļu sacensību otrajā kārtā sāpīgs zaudējums
Latvijas tenisiste Aļona Ostapenko pārī ar amerikānieti Sofiju Keninu sestdien Londonā cieta zaudējumu Vimbldonas čempionāta dubultspēļu sacensību otrajā kārtā.
Latvijas un ASV duets, kas turnīrā ir izsēts ar astoto numuru, ar 6-3, 5-7, 4-6 piekāpās Moldovā dzimušajai un Čehiju pārstāvošajai Anastasijai Decjukai un krievietei Irinai Hromačovai.
Desmitajā geimā Ostapenko ar Keninu bija četras breikbumbas, bet pretinieces izmantoja otro mačbumbu. Par iekļūšanu otrajā kārtā Ostapenko nopelnīja 130 WTA dubultspēļu ranga punktus.
Astotdaļfinālā Čehijas/Krievijas pāris tiksies ar ķīnieti Go Haņdzju un francūzieti Kristinu Mladlenoviču, kuras turnīrā izsētas ar desmito numuru.
Pirmajā kārtā Ostapenko un Kenina ar 3-6, 6-3, 6-1 pārspēja internacionālo duetu Nikola Bartuņkova (Čehija)/Aleksandra Eala (Filipīnas).
Jau ziņots, ka vienspēlēs Ostapenko, kura WTA rangā atrodas 31. vietā, piedzīvoja zaudējumu trešajā kārtā, piekāpjoties sieviešu ranga līderei baltkrievietei Arinai Sabaļenkai.
Vimbldonas čempionāts ir sezonas trešais "Grand Slam" turnīrs, kurā tiek spēlēts zāles seguma kortos.