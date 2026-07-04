Nodrošinās papildu vilcienu reisus uz "Prāta Vētras" koncertu Liepājā
AS “Pasažieru vilciens” (PV), kas strādā ar zīmolu “Vivi”, nodrošinās papildu vilcienu reisus uz grupas “Prāta Vētra” koncertu Liepājā, kas notiks 18. jūlijā, informēja uzņēmumā.
Papildu vilciens no Rīgas aties 18. jūlijā plkst. 13.55 un Liepājā pienāks plkst. 17.11, savukārt atpakaļceļā vilciens no Liepājas aties naktī uz 19. jūliju plkst. 1.10 un Rīgā pienāks plkst. 4.18.
Tāpat kā ikdienā, arī šis vilciena reiss uz Liepāju apstāsies Torņakalnā, Olainē, Jelgavā, Dobelē, Bikstos, Saldū un Skrundā. Abi reisi tiks nodrošināti ar dīzeļvilcienu sešu vagonu sastāvā.
No Liepājas dzelzceļa stacijas uz stadionu “Daugava”, kur notiks koncerts, var nokļūt ar tramvaju vai doties aptuveni 40 minūšu garā pastaigā.
Uzņēmumā uzsver, ka biļetes uz papildu reisiem būs pieejamas ierobežotā skaitā, nodrošinot 420 pasažieriem sēdvietas. Biļetes PV mobilajā lietotnē “Vivi Latvija” un mājaslapā “vivi.lv” reisam uz Liepāju būs iespējams iegādāties no 9. jūlija, savukārt reisam uz Rīgu – no 10. jūlija.
PV atgādina, ka konduktoriem vienmēr pie formas tērpa ir piestiprinātas kameras, kas nepieciešamības gadījumā ļauj sazināties ar atbildīgajiem dienestiem. Nakts vilcienā no Liepājas uz Rīgu PV papildus nodrošinās arī apsardzes darbinieku klātbūtni.
Kā ziņots, 2025. gadā PV pārvadāja kopumā 21,333 miljonus pasažieru, kas ir par 9,7% vairāk nekā gadu iepriekš. PV izveidots 2001. gadā, nodalot iekšzemes pasažieru pārvadājumus no VAS “Latvijas dzelzceļš” veiktajām funkcijām.