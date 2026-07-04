Arigo Toro pošas uz Saeimu: "Gobzema saraksts" oficiāli piesaka dalību vēlēšanās
Centrālajā vēlēšanu komisijā ir elektroniski iesniegts “Gobzema saraksts” dalībai 15. Saeimas vēlēšanās, piesakot 73 kandidātus, tai skaitā arī Arigo Toro, kurš pirms pārcelšanās uz Spāniju, bija Latvijā pazīstams kā Aldis Gobzems.
Viņš būs saraksta līderis Rīgas vēlēšanu apgabalā. "Gobzema saraksts" startēs 15. Saeimas vēlēšanās ar savu sarakstu, neveidojot apvienības ar citām politiskajām organizācijām, kaut sākumā bija meklējumi veidot arī plašāku partiju apvienību.
"Gobzema saraksta" pārstāvji neslēpj, ka lēmums par startēšanu šādā veidolā, ir pieņemts pēdējā brīdī, vien mēnesi pirms kandidātu sarakstu iesniegšanas termiņa Centrālajā vēlēšanu komisijā, reaģējot uz notiekošo Latvijā un pasaulē.
"Gobzema sarakstā" ir reģistrēti kandidāti, kuri jūnijā paši atsaucās pēc partijas rīkotās reklāmas kampaņas, mudinot potenciālos kandidātus iesaistīties pārmaiņu veidošanā.
Starp deputātu kandidātiem ir arī partijas biedri Sākotnēji dalībai 15. Saeimas vēlēšanās pieteicās gandrīz 500 kandidāti, taču kandidātu sarakstā tika reģistrēti tikai 73. "Bija tādi, kas tika atrunāti, bija arī tādi, kas paši pārdomāja. Tāpat ne visi paspēja noformēt elektronisko parakstu, lai elektroniski parakstītu pieteikumu un partijas programmu. Daži arī nebija gatavi publiskot informāciju par sevi vai parakstīties zem partijas programmas," skaidroja partijas valdes loceklis Agris Freifalts, kurš 15.Saeimas vēlēšanās būs saraksta līderis Vidzemē.
"Gobzema sarakstā" ir daudzi cilvēki bez iepriekšējas politiskās pieredzes, ko partijā uzskata par priekšrocību, nevis par trūkumu, jo tieši līdzšinējā politiķu pieredze ir vecinājusi Latvijas samilzušās problēmas.
"Gobzema saraksts" piedāvā fokusēties uz bērniem, kas ir Latvijas izdzīvošanas galvenais jautājums. "Gobzema saraksts" iestājas par valsti, kurā ģimenes jūtas drošas, novērtētas un atbalstītas, jo tikai tā var nosargāt savu zemi nākamajām paaudzēm.