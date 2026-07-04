LU rektors deklarējis 300 000 eiro vērtus darījumus ar akcijām
Latvijas Universitātes (LU) rektors Gundars Bērziņš pērn veicis ap 310 000 eiro vērtus darījumus ar akcijām, liecina valsts amatpersonas deklarācija.
Bērziņš pērn vairākkārt pircis un pārdevis akcijas. Lielākie no tiem bija akciju pārdošanas darījumi par 100 107 un 82 447 eiro, kā arī akciju pirkums par 89 927 eiro.
Bērziņa īpašumā ir arī vairāki finanšu instrumenti. Deklarācijā norādīti vērtspapīri, kuru kopējā vērtība veido 45 413 eiro, un ieguldījumu fondi 5117 eiro vērtībā.
Bērziņa deklarētie ienākumi pērn bija 186 061 eiro. Lielāko daļu jeb 185 953 eiro bija alga LU, bet pārējā summa gūta dividendēs un procentu ienākumos.
Deklarācijā norādīti arī bezskaidras naudas uzkrājumi 103 098 eiro apmērā.
Rektoram Rīgā pieder divi dzīvokļi, bet vēl divi īpašumi ir kopīpašumā. Bērziņa īpašumā ir arī īpašums Jūrkalnes pagastā. Tāpat deklarēts valdījumā esošs 2020. gada "Audi Q7", kā arī 2013. gada "VW Sharan" un 1976. gada "Opel Rekord" automašīnas īpašumā.