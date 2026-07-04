Viesi ierodas Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātrī, lai baudītu leģendārās itāļu ārijas
3. jūlija vakarā Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātrī notika Neapoles dziesmām, Pučīni un Verdi ārijām veltīts "Italian Opera Meets Jazz" ...
Viesi ierodas Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātrī, lai baudītu leģendārās itāļu ārijas
3. jūlija vakarā Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātrī notika Neapoles dziesmām, Pučīni un Verdi ārijām veltīts "Italian Opera Meets Jazz" koncerts.
"Italian Opera Meets Jazz" ir projekts, kas veltīts Neapoles dziesmām, Pučīni un Verdi ārijām, kas savijušās kopā ar džezu, blūzu un afrokubiešu ritmiem, radot patiesi unikālu skaņu ainavu. Nīderlandiešu pianists Maiks del Fero ir starptautiski atzīts mākslinieks, kurš uzstājies vairāk kā pusē pasaules valstu, sniedzot gan solokoncertus, gan piedaloties dažādos mūsdienu mūzikas tā saukto krosoveru projektus. Del Fero sadarbojies arī ar tādām džeza leģendām kā Tūts Tīlmans un Džeks Dežonets.
Leģendārās itāļu ārijas Rīgā izdziedāja Nīderlandē dzīvojošā amerikāņu operdīva Klarona Makfeidena, kuras neparastais soprāns ļauj nemanāmi savienot klasisko mūziku ar džezu un tradicionālo reperturāru ar moderno. Makfeidenas muzikālā daudzpusība nodrošinājusi viņai kā Amsterdamas Mākslas balvu, tā galvenās lomas prestižo Glindebornas un Zalcburgas festivālu operās. Rīgā abi spožie viesi uzstājās kopā ar ne mazāk briljanto kamerorķestri "Sinfonietta Rīga" diriģenta Normunda Šnē vadībā.
Jau vēstīts, ka Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātris publiski paudis iebildumus pret kultūras ministra Naura Puntuļa 18. jūnija rīkojumu “Par valsts valodas lietošanu”, norādot, ka tajā ietvertās prasības esot pretrunā ar vairākiem teātra darbību regulējošiem dokumentiem un varētu negatīvi ietekmēt gan tā misiju, gan finanšu stabilitāti.
Teātris vēstulē ministram skaidro, ka pēc iepazīšanās ar rīkojumu konstatējis vairākas būtiskas pretrunas. Vadības ieskatā tas nesaskan ar Ministru kabineta rīkojumu par valsts līdzdalības saglabāšanu Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātrī, Kultūras ministrijas deleģētajiem uzdevumiem kultūras jomā, ministrijas gaidu vēstuli par teātra darbību 2024.–2028. gadā, kā arī ar teātra vidēja termiņa darbības stratēģiju 2025.–2028. gadam.
Teātris uzsver, ka tā valsts deleģētais uzdevums ir ne tikai popularizēt teātra mākslu, bet arī nodrošināt tās pieejamību plašai Latvijas sabiedrībai, piesaistīt mazākumtautību skatītājus Latvijas kultūrtelpai, veicināt sabiedrības integrāciju un starpkultūru dialogu.
Vadība pauž bažas, ka rīkojuma pilnīga izpilde varētu kavēt šo mērķu sasniegšanu. Teātra ieskatā krievu valodas pilnīga izslēgšana no publiskās komunikācijas apgrūtinātu informācijas nodošanu daļai sabiedrības un potenciālās auditorijas, kā arī varētu negatīvi ietekmēt teātra finanšu un nefinanšu rādītājus.
Teātris arī norāda, ka tā komunikācijā netiek izmantota tikai krievu valoda. Pēc teātra paustā, tas konsekventi ievēro Valsts valodas likumu un savā publiskajā saziņā lieto latviešu valodu, vienlaikus saglabājot krievu valodu kā daļu no teātra vēsturiskās un radošās identitātes. “Teātris ir Latvijas krievu teātris, un gan latviešu, gan krievu valoda ir tā radošās identitātes neatņemama daļa,” teikts paziņojumā.