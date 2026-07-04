Vecrīgā plāno vērienīgi pārbūvēt vienu no nozīmīgākajām ielām - drīzumā prezentēs projektu
7. jūlijā pulksten 13.00 Rīgas pašvaldības pārstāvji iepazīstinās ar Vecrīgas publiskās ārtelpas atjaunošanas projekta pirmo posmu.
Projekts paredz Vaļņu ielas un tai piegulošo ielu pārbūvi. Pasākums norisināsies Vaļņu un Kaļķu ielu krustojumā.
Pasākumā aicināti piedalīties mediju pārstāvji, kā arī Vecrīgas uzņēmēji, zemju un ēku īpašnieki. Iepriekšēja pieteikšanās nav nepieciešama.
Ir noslēgusies projekta priekšizpēte un izstrādāts būvprojekts minimālajā sastāvā. Projekts pāriet nākamajā posmā - projektēšanas un būvniecības fāzē. Pasākuma laikā pašvaldība informēs par plānotajiem risinājumiem, projektēšanas un būvniecības posmiem, projekta teritoriju un plānoto darbu īstenošanas grafiku.
No pašvaldības puses pasākumā piedalīsies Rīgas domes Pilsētas attīstības komitejas priekšsēdētājs Edgars Bergholcs, Rīgas domes Ārtelpas un mobilitātes komitejas priekšsēdētāja Marta Kotello, Rīgas pilsētas galvenais arhitekts Pēteris Ratas un Ārtelpas un mobilitātes departamenta Publiskās infrastruktūras pārvaldes vadītājs Mārtiņš Slimbahs.
Projekta priekšizpēti un būvprojekta izstrādi minimālajā sastāvā īstenoja Rīgas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, savukārt būvprojekta izstrādi un būvdarbus īstenos Ārtelpas un mobilitātes departaments.
Vaļņu ielas, savienojošo ielu un saistītās infrastruktūras pārbūve ir viens no nozīmīgākajiem publiskās ārtelpas attīstības projektiem Vecrīgā, ko plānots īstenot līdz 2029. gada beigām. Projekta mērķis ir veidot Vecrīgā kvalitatīvu, pieejamu un mūsdienīgu pilsētvidi, vienlaikus saglabājot tās kultūrvēsturisko vērtību kā UNESCO Pasaules mantojuma sastāvdaļu.
Projekts "Vecrīgas publiskās ārtelpas attīstības 1.kārta" tiek īstenots ar Eiropas Savienības fondu 5.1.1.5.pasākuma "Unikāla Eiropas mēroga kultūras mantojuma atjaunošana, lai veicinātu to piekļūstamību, attīstot kultūras pakalpojumus" līdzfinansējumu.