Pusdesmitos vakarā darbi notikuma vietā noslēdzās.
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Šodien 10:24
Glābēji Apē no meža uz nestuvēm iznes apmaldījušos cilvēku
Piektdien Apē no meža uz nestuvēm iznests apmaldījies cilvēks, informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD).
Pusastoņos vakarā saņemts izsaukums Smiltenes novada Apē, kur mežā bija apmaldījies cilvēks. Pārmeklējot apkārtējo teritoriju, cilvēks atrasts.
Glābēji ar nestuvju palīdzību nogādāja cilvēku līdz Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta automobilim. Pusdesmitos vakarā darbi notikuma vietā noslēdzās.
Aizvadītajā diennaktī VUGD saņēma 44 izsaukumus - septiņus uz ugunsgrēku dzēšanu, 21 uz glābšanas darbiem, bet vēl 16 izsaukumi bija maldinājumi.
Aizvadītajā diennaktī nav reģistrēti ugunsgrēki, kuros izglābti, cietuši vai bojā gājuši cilvēki.