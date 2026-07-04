Ilustratīvs foto.
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Šodien 10:14
Pēc kritiena no velosipēda Rīgā gājis bojā vīrietis
Valsts policija ziņo, ka 3. jūlija pēcpusdienā Juglā noticis traģisks negadījums, kurā gājis bojā velosipēdists.
Sākotnējā informācija liecina, ka 3. jūlijā, pulksten 14.56 Rīgā, Juglas krastmalā 2, kāds vīrietis, vadot velosipēdu krita, un notikuma vietā gāja bojā. Policija skaidro notikušā apstākļus.
Aizvadītajā diennaktī valstī reģistrēti 146 ceļu satiksmes negadījumi, tajos cietušas 16 personas un viena gājusi bojā. Ceļu satiksmes jomā pieņemts 499 administratīvā pārkāpuma lēmumi, tajā skaitā 207 par ātruma pārsniegšanu un trīs par agresīvu braukšanu. Savukārt par transportlīdzekļa vadīšanu alkohola reibumā uzsākti divi administratīvā pārkāpuma procesi un septiņi kriminālprocesi.