Valsts policija meklē bezvēsts prombūtnē esošo Edgaru Čeksteru.
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Šodien 23:26
Izgāja no mājām un vairs nav redzēts: policija meklē Edgaru, kurš varētu būt Jelgavā vai Ozolniekos
Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Pierīgas Dienvidu iecirknis meklē bezvēsts prombūtnē esošo 1973. gadā dzimušo Edgaru Čeksteru.
Vīrietis šā gada 29. jūnijā pulksten 9.00 izgājis no savas dzīvesvietas Olaines novadā, Uzvaras Līdumā. Iespējamā atrašanās vieta – Jelgava vai Ozolnieki.
Pazīmes: augums ap 175 cm, vidējās miesas būves, tumši brūniem cirtainiem matiem. Bija ģērbies zaļas krāsas virsjakā, tumši zilās džinsa biksēs, gaišās kurpēs.
Valsts policija aicina aplūkot vīrieša fotogrāfiju un atsaukties ikvienu, kurš zina viņa iespējamo atrašanās vietu, zvanot pa tālruņa numuru 112!
Valsts policija meklē bezvēsts prombūtnē esošo Edgaru Čeksteru.