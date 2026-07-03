Pie stūres jau vairāk nekā 50 gadus: seniors pēc avārijas pie Dreiliņu apļa atzīst - šādi gadījies pirmo reizi
Piektdienas pēcpusdienā Lubānas ielā pie Dreiliņu apļa satiksmi paralizēja avārija starp “Volkswagen Sharan” un kravas automašīnu. Lai gan ātrums bijis neliels un transporta plūsma ritējusi vienmērīgi, viens pēkšņs bremzēšanas brīdis beidzās ar sadursmi, izsprāgušiem drošības spilveniem un ugunsdzēsēju darbu uz brauktuves.
Lubānas ielā, netālu no Dreiliņu apļa, piektdien izveidojās garas automašīnu rindas. Satiksme šajā posmā jau tā bija intensīva, taču to vēl vairāk apgrūtināja avārija, kurā iesaistīts “Volkswagen Sharan” un kravas auto. Līdzīga situācija uz ceļa bijusi arī brīdī, kad notika sadursme.
Uz TV3 raidījuma "Degpunktā" jautājumu, vai tajā laikā uz ielas bija daudz transportlīdzekļu, kravas automašīnas vadītājs atbildēja apstiprinoši. Viņš skaidroja, ka priekšā jau bija izveidojies sastrēgums, jo kāda automašīna veica kreiso pagriezienu, tādējādi aizkavējot satiksmi.
“Volkswagen” vadītājs skaidro, ka tajā brīdī satiksme Ulbrokas virzienā ritējusi vienmērīgi, braukšanas ātrums bijis neliels, un sadursme notikusi neveiksmīgas sakritības dēļ. Pēc viņa teiktā, priekšā braucošā automašīna bija nedaudz attālinājusies, kamēr viņš, braucot pirmajā pārnesumā, turpināja lēni kustēties uz priekšu. Pamanot, ka distance starp mašīnām kļuvusi pārāk liela un aizmugurē esošais transportlīdzeklis vēl ir salīdzinoši tālu, viņš nedaudz palielinājis ātrumu, lai piebrauktu tuvāk priekšā esošajai automašīnai. Taču tā pēkšņi nobremzējusi, un vadītājs vairs nav paspējis izvairīties no sadursmes.
Ar šo automašīnu seniors brauc jau 12 gadus, tomēr pie stūres viņš ir krietni ilgāk. Viņa autovadītāja pieredze sākusies jau pirms vairākām desmitgadēm: "No 1973. gada. (DP: Pirmo reizi avārijā iekļuvāt?) Šādā pirmo reizi. (DP: Jums pat spilveni izsprāguši. Pašam nav nekādas traumas?) Pašam nekas. Šitie izsprāga… Galvenais, ka šeit sāka dūmot. Šie man uzreiz skrēja un sacīja, ka ugunsgrēks."
Negadījuma vietā ugunsdzēsēji sakārtoja brauktuvi, attīrot asfaltu gan no automašīnu atlūzām, gan no iztecējušajiem transportlīdzekļu šķidrumiem.