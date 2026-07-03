Polijā kravas auto puspiekabē atrod 54 migrantus, kas tiks nogādāti atpakaļ Latvijā
Polijas robežsargi piektdien aizturēja kravas automašīnu, ar kuru no Lietuvas mēģināts ievest Polijā 54 nelegālos migrantus, kas tiks nogādāti atpakaļ Latvijā, no kurienes viņi ieradušies, pavēstīja Lietuvas Valsts robežsardzes dienestā (VSAT).
Saskaņā ar Polijas iestāžu informāciju kravas automašīnas puspiekabē slēpās Pakistānas, Afganistānas un Bangladešas pilsoņi. Kravas automašīnas vadītājs bija Rumānijas pilsonis.
Kā norādīja VSAT preses pārstāvis Ģiedrjus Mišutis, šī aizturēšana izceļas ar īpaši lielo pārvadāto nelegālo imigrantu skaitu.
"Parasti grupas ir daudz mazākas, tās pārvadā vai nu ar vieglajiem automobiļiem, vai ar mikroautobusiem. Tomēr šis fenomens jau ir kļuvis par ikdienu, jo pieaug sekundārā migrācija no Latvijas," sacīja Lietuvas robežsardzes pārstāvis.
Kopumā šogad no Baltkrievijas un Latvijas robežas nelikumīgas šķērsošanas ir atturēti vairāk nekā 7000 cilvēki. Nelegālie migranti, kam izdevies iekļūt Latvijā no Baltkrievijas, nereti caur Lietuvu dodas tālāk uz citām Eiropas valstīm.