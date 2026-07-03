15. Saeimas vēlēšanām kandidātu sarakstus iesnieguši jau deviņi politiskie spēki
Līdz piektdienas, 3. jūlija, vakaram Centrālajā vēlēšanu komisijā (CVK) iesniegti deviņi 15. Saeimas vēlēšanu kandidātu saraksti, liecina informācija CVK mājaslapā.
Kandidātu sarakstus iesniegušas Nacionālā apvienība, "Austošā saule Latvijai", "Stabilitātei!", "Latvija pirmajā vietā", "Progresīvie", "Saskaņas centrs", "Jaunā vienotība", Jaunā konservatīvā partija un "Apvienotais saraksts".
Kā informēja CVK, sestdien sarakstus iesniegs Zaļo un zemnieku savienība, "Suverēnā vara"/"Apvienība Jaunlatvieši" un "Latvijas attīstībai". Tāpat sarakstus iesniegs partijas "Mēs mainām noteikumus" un "Gobzema saraksts".
Kopumā sarakstus pieteikušies iesniegt 14 politiskie spēki.
Kā vēstīts, kandidātu sarakstu iesniegšana 15. Saeimas vēlēšanām sākās 20. jūnijā. Sarakstus iespējams iesniegt līdz 5. jūlijam, nogādājot tos CVK klātienē Smilšu ielā 4, Rīgā, vai attālināti, izmantojot kandidātu sarakstu sagatavošanas lietojumprogrammu.
15. Saeimas vēlēšanas paredzētas oktobra sākumā.