Zolitūdē iebrucis topošā veikala jumts
Foto: Shutterstock
Rīgā veikala būvniecība apturēta pēc jumta iebrukšanas.
112

Zolitūdē iebrucis topošā veikala jumts

Ziņu nodaļa

Jauns.lv/LETA

Seko Jauns.lv Google

Rīgā, Anniņmuižas ielā 10, iebrucis topošā veikala jumts, apstiprināja Rīgas domē.

Zolitūdē iebrucis topošā veikala jumts...

Policija apsekojusi notikuma vietu. Cietušo negadījumā nav. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā apliecināja, ka dienests izsaukumu uz notikuma vietu nav saņēmis.

Būvniecība objektā ir apturēta. Savukārt Pilsētas attīstības departaments norīkojis būvinspektoru apsekot objektu.

Pēc sākotnējās informācijas, veicot koka konstrukciju izbūvi, montāžas procesā nesošās ēkas sienas un koka kopnes zaudēja noturību un sagāzās.

Kā pauda Rīgas vicemērs Edvards Ratnieks, būvinspektoriem uzdots pārbaudīt situāciju un noskaidrot notikušā iemeslus.

Tēmas

Edvards RatnieksRīgaRīgas domeZolitūde112

Citi šobrīd lasa