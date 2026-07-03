Rīgā veikala būvniecība apturēta pēc jumta iebrukšanas.
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Šodien 17:50
Zolitūdē iebrucis topošā veikala jumts
Rīgā, Anniņmuižas ielā 10, iebrucis topošā veikala jumts, apstiprināja Rīgas domē.
Policija apsekojusi notikuma vietu. Cietušo negadījumā nav. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā apliecināja, ka dienests izsaukumu uz notikuma vietu nav saņēmis.
Būvniecība objektā ir apturēta. Savukārt Pilsētas attīstības departaments norīkojis būvinspektoru apsekot objektu.
Pēc sākotnējās informācijas, veicot koka konstrukciju izbūvi, montāžas procesā nesošās ēkas sienas un koka kopnes zaudēja noturību un sagāzās.
Kā pauda Rīgas vicemērs Edvards Ratnieks, būvinspektoriem uzdots pārbaudīt situāciju un noskaidrot notikušā iemeslus.