Bīstams incidents Zolitūdē: sagāzušās topošā veikala konstrukcijas
Rīgā, Anniņmuižas ielā 10, sabrukušas topošā veikala konstrukcijas, apstiprināja Rīgas domē.
Valsts policijā informēja, ka piektdien saņemts izsaukums par iebrukušām nepabeigtas ēkas konstrukcijām. Incidentā cietušo nav. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā apliecināja, ka dienests izsaukumu uz notikuma vietu nav saņēmis.
Pašvaldībā skaidroja, ka būvniecība objektā ir apturēta. Savukārt Pilsētas attīstības departaments norīkojis būvinspektoru apsekot objektu.
Pēc sākotnējās informācijas, veicot koka konstrukciju izbūvi, montāžas procesā nesošās ēkas sienas un koka kopnes zaudēja noturību un sagāzās.
Kā apstiprināja Rīgas vicemērs Edvards Ratnieks (NA), būvinspektoriem uzdots pārbaudīt situāciju un noskaidrot notikušā iemeslus.
Šobrīd teritorija ir nožogota, uz vietas atrodas apsardzes darbinieki. Sabrukušajai konstrukcijai abās pusēs atrodas lielveikali, tāpēc apkārt ir daudz cilvēku, kas fotogrāfē objektu.
Informācija Būvniecības informācijas sistēmā (BIS) liecina, ka Anniņmuižas bulvārī tiek būvēta vienstāva tirdzniecības ēka, kuras pasūtītājs ir SIA "Nekustamā īpašuma projekti". BIS informācija liecina, ka būvatļauja objektam izsniegta 2024. gada oktobrī, bet būvdarbi veicami līdz 2034. gada martam.
"Nekustamā īpašuma projekti" reģistrēta 2005. gadā, un tās pamatkapitāls ir 2,053 miljoni eiro. 2025. gadā uzņēmums strādāja ar vienu miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 1,3% vairāk nekā gadu iepriekš, bet uzņēmuma peļņa samazinājās par 30,8% un bija 536 915 eiro, liecina "Firmas.lv" informācija. Uzņēmums reģistrēts 2005. gadā un tā īpašnieks pastarpināti ir Vladimirs Balaņenkovs.
Būvobjekta vietā izvietotā informācija liecina, ka galvenais būvuzņēmējs objektā ir SIA "Northproject". "Firmas.lv" informācija liecina, ka uzņēmums 2025. gadā strādāja ar 389 426 eiro apgrozījumu, kas ir par 24,7% mazāk nekā gadu iepriekš, bet uzņēmuma peļņa samazinājās par 18,2% un bija 163 087 eiro. Uzņēmums reģistrēts 2006. gadā, un tā pamatkapitāls ir 2845 eiro. "Northproject" kapitālā 60% pieder Raivim Ozoliņam, bet 40% - Jānim Zaldeniekam.