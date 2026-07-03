Vai skolotājiem būs jāstrādā vairāk? IZM skaidro jauno algu modeli
Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) piektdien, 3.jūlijā ir nodevusi sabiedriskajai apspriešanai jaunus pedagogu darba samaksas noteikumus, kas paredz ieviest vienotu, skaidrāku un caurskatāmāku pedagogu darba samaksas sistēmu.
Tās pamatā ir vienota 40 stundu darba nedēļa visiem pedagogiem. Plānots, ka jaunā kārtība stāsies spēkā 2027. gada 1. septembrī.
Kā skaidro ministrijā, pāreja uz 40 stundu darba nedēļu nenozīmē, ka pedagogiem būs jāvada vairāk mācību stundu vai par to pašu atalgojumu jāstrādā vairāk. Mainās darba slodzes uzskaites princips, nevis prasība pedagogam paveikt lielāku darba apjomu.
"Līdz šim dažādām pedagogu grupām viena darba slodze bija noteikta atšķirīgi – 30, 36 vai 40 stundas nedēļā. Tas radīja sarežģītu un nevienlīdzīgu sistēmu. Turpmāk viena darba slodze visiem pedagogiem būs 40 stundas nedēļā, un tai vienlaikus tiek noteikta arī atbilstoša minimālā mēnešalgas likme. Tādējādi netiek samazināta darba stundas vērtība, bet alga pieaugs proporcionāli nostrādātajām stundām – tiek mainīts veids, kā tiek uzskaitīta pilna darba slodze. Piemēram, ja skolotājs šobrīd veic 36 darba stundas nedēļā un saņem pilnas slodzes atalgojumu, pēc jaunā regulējuma šīs pašas 36 stundas veidos 0,9 no pilnas slodzes, jo pilna slodze būs 40 stundas. Vienlaikus pilnas slodzes minimālā mēnešalgas likme pieaug no 1410 līdz 1566 eiro, tādēļ skolotāja atalgojums par faktiski veikto darbu nemainās. Savukārt pedagogam, kurš strādā pilnu 40 stundu darba nedēļu, arī turpmāk saglabājas pilnas slodzes atalgojums," skaidro ministrijā.
Līdz ar to pedagogiem nav pamata bažām, ka pāreja uz vienotu 40 stundu darba nedēļu nozīmētu vairāk darba par to pašu samaksu. Jaunais regulējums vienkārši vienā sistēmā apvieno dažādās līdzšinējās darba slodzes un nodrošina, ka darba samaksa atbilst faktiskajam darba apjomam.
Jaunie noteikumi paredz arī citus būtiskus ieguvumus. Atbalsta personāla loks tiek papildināts ar sociālā pedagoga amatu, stiprinot atbalstu skolēniem un skolām. Atbilstoši finansēšanas modelim “Programma skolā” noteikumu projektā paredzēts noteikt 10 procentu piemaksu ģimnāziju direktoriem un direktoru vietniekiem. Lai nodrošinātu lielāku caurskatāmību un vienotu pieeju visās skolās, izglītības iestādēm un izglītības iestāžu dibinātājiem būs pienākums publiskot darba algas likmju noteikšanas kritērijus un darba slodžu sadales kārtību.
"Jauno noteikumu mērķis ir padarīt pedagogu darba samaksas sistēmu vienkāršāku, saprotamāku un taisnīgāku, nodrošinot vienotus principus darba slodzes plānošanai, atalgojuma noteikšanai un visu pedagoga profesionālo pienākumu uzskaitei," uzsver ministrijā.
Tiek norādīts, ka noteikumu projekta īstenošana veicina pedagogu darba samaksas sistēmas sakārtošanu, nodrošina lielāku sasaisti starp darba pienākumiem un atlīdzību, kā arī stiprina atbalsta personāla pieejamību izglītojamo sociālo un uzvedības problēmu risināšanai.