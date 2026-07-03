Apvienotais saraksts iesniedzis kandidātu sarakstus 15. Saeimas vēlēšanām
Piektdien, 3. jūlijā, politisko partiju apvienība "Apvienotais saraksts" (AS) iesniedza Centrālajā vēlēšanu komisijā (CVK) 15. Saeimas deputātu kandidātu sarakstus un vēlēšanu programmu.
""Apvienotais saraksts" programma nāk ar skaidru vēstījumu. Vajadzīgi risinājumi, nevis process procesa dēļ. Vajadzīgs rezultāts un atbildība. "Apvienotais saraksts" piedāvā risinājumus desmit galvenajām turpmāko gadu prioritātēm. Pirmām kārtām Latvijas drošība un stipra ekonomika. Kārtība valsts finansēs un valsts pārvaldē, reģionu un infrastruktūras attīstība. Pieejama un kvalitatīva veselības aprūpe, bērniem, vecākiem un skolotājiem saprotama un atbalstoša izglītības sistēma. Skaidrs un nepārprotams Latvijas ārpolitikas kurss un valsts interešu aizsardzība. Atbalsts ģimenēm un racionāla enerģētikas un vides politika," pausts paziņojumā.
AS iesniedzis CVK pilnus kandidātu sarakstus visos Latvijas vēlēšanu apgabalos.
Rīgas vēlēšanu apgabala līderis būs Ministru prezidents Andris Kulbergs. Saraksta augšgalā ir Ādažu novada domes deputāte Karīna Miķelsone, Saeimas deputāts Ingmārs Līdaka, tūrisma un viesmīlības eksperts Jānis Jenzis un Latvijas Sarkanā krusta prezidente Līga Meņģelsone.
Vidzemē saraksta augšgalā ir tieslietu ministrs Edvards Smiltēns, kā arī Saeimas deputāti Raimonds Bergmanis, Aiva Vīksna, Česlavs Batņa un Andrejs Svilāns.
Zemgales vēlēšanu apgabalu vadīs viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs Edgars Tavars, kuram seko Saeimas deputāte Inga Priede, kardiologs Andris Skride, kā arī Dobeles novada pašvaldības deputāti Andrejs Spridzāns un Andris Podvinskis.
Kurzemes saraksta līderis ir finanšu ministrs Māris Kučinskis. Saraksta augšgalā ir Saeimas deputāti Linda Matisone, Edgars Putra, Raivis Kalējs, kā arī Talsu novada pašvaldības deputāts Ainis Stūrmanis.
Latgales vēlēšanu apgabalā ar pirmo numuru startēs Saeimas deputāts Juris Viļums, kuram seko bijušais Valsts prezidents Raimonds Vējonis, Rēzeknes domes deputāte Ināra Groce, Balvu novada pašvaldības deputāte Sandra Kindzule un Dienvidlatgales NVO centra vadītājs Oskars Zuģickis.
"Deputātu kandidātu sarakstos iekļauti cilvēki no teju visiem Latvijas novadiem un pilsētām. Daudziem ir liela pieredze gan pašvaldību, gan Saeimas darbā. Sarakstos redzami daudzu jomu profesionāļi, ārsti, izglītības un kultūras darbinieki, ekonomisti un uzņēmēji. Līdztekus politikā pieredzējušiem cilvēkiem vēlēšanās kandidēs arī tie, kam šīs būs pirmā līdzdalība politikas procesos. "Apvienotais saraksts" visās vēlēšanās konsekventi devis iespēju politikā iesaistīties bezpartejiskiem nozaru ekspertiem un Latvijas patriotiem," teikts partijas paziņojumā.