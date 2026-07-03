Dobeles novadā piemājas saimniecībā konstatēts Ņūkāslas slimības uzliesmojums
Dobeles novada Tērvetes pagastā piemājas saimniecībā ar 36 vistām konstatēts Ņūkāslas slimības uzliesmojums, informēja Pārtikas un veterinārajā dienestā (PVD).
Ņūkāslas slimības uzliesmojumu apstiprina no Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "Bior" saņemtie laboratorisko izmeklējumu rezultāti.
PVD norāda, ka novietnē veic slimības apkarošanas un ierobežošanas pasākumus. Lai nepieļautu slimības tālāku izplatīšanos, līdzīgi kā augsti patogēnās putnu gripas uzliesmojuma gadījumā novietnē tiek likvidētas visas vistas, iznīcināti no tām iegūtie produkti, kā arī veikta tīrīšana un dezinfekcija.
Tāpat PVD, izvērtējot primāros epidemioloģiskās izmeklēšanas rezultātus un potenciālos vīrusa izplatīšanās ceļus no slimības skartās novietnes, slimības tālāku izplatīšanos vērtē kā maz iespējamu. Līdz ar to šajā slimības uzliesmojuma gadījumā piemēros normatīvajos aktos paredzētu atkāpi un ierobežojumu zonas ap slimības skarto novietni netiks noteiktas.
PVD atzīmē, ka Ņūkāslas slimība ir akūta, ļoti lipīga putnu infekcijas slimība, kam raksturīgi elpošanas un gremošanas orgānu un nervu sistēmas traucējumi, kā arī septicēmija jeb sepse.
Vīrusa rezervuārs dabā ir savvaļas putni. Mājputni var inficēties, nonākot kontaktā ar inficētiem savvaļas putniem. Tāpat putnus var inficēt ar piesārņotu barību vai priekšmetiem, piemēram, apaviem, apģērbu un inventāru, uz kuriem nonācis vīruss.
Lai pasargātu mājputnus no saslimšanas ar sevišķi bīstamām infekcijas slimībām, piemēram, Ņūkāslas slimību vai augsti patogēno putnu gripu, kā arī citām infekcijas slimībām, PVD norāda, ka mājputnu īpašniekiem ir jāievēro biodrošības pasākumi, kas ir jāievieš un jāievēro gan mājputnu komercnovietnēs, gan mazajās mājputnu novietnēs. Turklāt pret Ņūkāslas slimību ir atļauta mājputnu profilaktiskā vakcinācija.
PVD atgādina, ka katra mājputnu novietne un tajā esošie mājputni ir jāreģistrē Lauku atbalsta dienestā. Tāpat, iegādājoties mājputnus, vienmēr jāpārliecinās par to izcelsmi, pieprasot tirgotājam uzrādīt pavaddokumentus.
Iepriekš Ņūkāslas slimības uzliesmojumi Latvijā konstatēti 2025. gada novembrī piemājas saimniecībā ar 35 mājputniem Talsu novada Valdemārpilī un šī gada aprīlī Dienvidkurzemes novada Kalētu pagastā piemājas saimniecībā ar 50 mājputniem, norāda PVD.
Ņūkāslas slimības uzliesmojumi pēdējos gados arvien biežāk konstatēti arī citās Eiropas Savienības dalībvalstīs. Piemēram, 2025. gadā Polijā Ņūkāslas slimības dēļ tika likvidēti vairāk nekā 8,7 miljoni mājputnu.
Šogad Eiropas valstīs novērojama līdzīga tendence, un visvairāk Ņūkāslas slimības uzliesmojumu konstatēti Vācijā, Polijā, Spānijā un Čehijā. Šī gada februārī Ņūkāslas slimības uzliesmojums konstatēts arī Lietuvā.
Informācija par Ņūkāslas slimību un piesardzības pasākumiem atrodama PVD tīmekļvietnē.