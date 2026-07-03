Gruzijas galvaspilsēta Tbilisi, nu kurienes ar tuviniekiem pēdējo reizi jaunietis sazinājās.
112
Šodien 16:46
Meklēšana beigusies traģiski: Gruzijā bezvēsts pazudušais jaunietis no Latvijas atrasts miris
Valsts policija informē, ka saņemta traģiska ziņa – bezvēsts prombūtnē bijušais 2003. gadā dzimušais Pēteris Ēķis Gruzijā ir atrasts miris.
Kā ziņots iepriekš, likumsargi jaunieti bija izsludinājuši meklēšanā, jo pēdējo reizi viņš ar ģimeni bija sazinājies šā gada 21. jūnijā no Gruzijas galvaspilsētas Tbilisi, taču pēc tam jebkādi sakari ar viņu pārtrūka.