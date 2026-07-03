Meklēšana beigusies traģiski: Gruzijā bezvēsts pazudušais jaunietis no Latvijas atrasts miris
Foto: Shutterstock
Gruzijas galvaspilsēta Tbilisi, nu kurienes ar tuviniekiem pēdējo reizi jaunietis sazinājās.
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Meklēšana beigusies traģiski: Gruzijā bezvēsts pazudušais jaunietis no Latvijas atrasts miris

Ziņu nodaļa

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Valsts policija informē, ka saņemta traģiska ziņa – bezvēsts prombūtnē bijušais 2003. gadā dzimušais Pēteris Ēķis Gruzijā ir atrasts miris.

Meklēšana beigusies traģiski: Gruzijā bezvēsts paz...

Kā ziņots iepriekš, likumsargi jaunieti bija izsludinājuši meklēšanā, jo pēdējo reizi viņš ar ģimeni bija sazinājies šā gada 21. jūnijā no Gruzijas galvaspilsētas Tbilisi, taču pēc tam jebkādi sakari ar viņu pārtrūka.

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