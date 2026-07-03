Rīgā atklās Imanta Lancmaņa 85 gadu jubilejas izstādi “Pagātne Tagadnē”
Nākamtrešdien, 10. jūlijā, kultūrtelpā "Ola Foundation" Rīgā tiks atklāta mākslinieka, mākslas vēsturnieka un sabiedriskā darbinieka Imanta Lancmaņa 85 gadu jubilejai veltīta izstāde "Pagātne tagadnē", informēja fonda pārstāvji.
Kā norāda izstādes rīkotāji, jaunā ekspozīcija piedāvās unikālu iespēju vienuviet iepazīt dažādus I. Lancmaņa radošās darbības posmus. Izstādē līdzās mākslinieka jaunākajiem darbiem būs skatāma arī plaša retrospektīva viņa daiļrades izlase.
Lai pilnvērtīgi atspoguļotu mākslinieka radošo mantojumu, izstādē vienkopus pulcēti nozīmīgi darbi no vairākām vadošajām Latvijas mākslas institūcijām un privātkolekcijām. Ekspozīcijā būs skatāmi mākslas darbi no Latvijas Nacionālā mākslas muzeja, Rundāles pils muzeja, Ģederta Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzeja, mākslas centra "Zuzeum", kā arī no "ABLV Bank" mākslas kolekcijas.
Izstādes atklāšanas pasākums norisināsies 10. jūlijā plkst. 18.00 kultūrtelpā "Ola Foundation", Ogļu ielā 12A, Rīgā. Rīkotāji aicina ikvienu interesentu izmantot iespēju un klātienē godināt vienu no izcilākajām personībām Latvijas kultūras telpā.