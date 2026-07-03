Mūžībā devusies latviešu politiķe Aija Poča
2. jūnijā mūžībā devusies bijusī Saeimas un Rīgas domes deputāte Aija Poča, ziņo Latvijas Televīzija.
Aija Poča bija ekonomiste un politiķe, bijusi ievēlēta vairākos Saeimas sasaukumos un Rīgas pašvaldībā, kā arī bijusi ministre vairāku premjerministru valdībās.
Aija Poča zimusi 1948. gadā Rīgā, 1966. gadā absolvēja mācības Rīgas 3. vidusskolā, pēc tam studēja Latvijas Valsts universitātes Ekonomikas fakultātē, kur 1971. gadā ieguva ekonomistes/matemātiķes specialitāti.
Pēc aktīvās politiskās karjeras beigām bija Valsts nekustamo īpašumu aģentūras padomes priekšsēdētāja, Aināra Šlesera (LPP) politiskā padomniece, kā arī bijusi "Parex" bankas padomē pirms tās nacionalizācijas un sekojošās finanšu krīzes.
Līdz 2016. gadam strādājusi VAS "Latvijas dzelzceļš” par projektu daļas vadītāju. Arī pēc tam strādāja VAS "Latvijas dzelzceļš".
Aija Poča bija precējusies un viņai ir divi dēli.