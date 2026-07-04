Šo noteikumu lidmašīnās ievēro visi – bet reti kurš saprot, kāpēc
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Šo noteikumu lidmašīnās ievēro visi - bet reti kurš saprot, kāpēc

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Ceļotāji bieži pamana, ka lidmašīnas apkalpe pirms pacelšanās un nolaišanās lūdz pacelt logu žalūzijas.

Šo noteikumu lidmašīnās ievēro visi – bet reti kur...

Tas var šķist tikai formāla prasība vai sīkums, kam nav lielas nozīmes, taču patiesībā tam ir ļoti konkrēti iemesli.

Drošības iemesls – lai acis pierod pie apgaismojuma

Galvenais iemesls ir sagatavot pasažierus un apkalpi iespējamai ārkārtas situācijai. Ja notiktu incidents pacelšanās vai nolaišanās laikā, ir svarīgi, lai cilvēku redze jau būtu pielāgojusies ārējam apgaismojumam.

Tas nozīmē, ka:

  • Acis jau ir pieradušas pie dienasgaismas vai tumsas
  • Cilvēki ātrāk saprot, kas notiek ārpus lidmašīnas
  • Evakuācijas gadījumā reakcija var būt ātrāka

Ja salons ir tumšs, bet ārā spilgta gaisma, pirmajās sekundēs redzamība ir būtiski sliktāka, un tas var kavēt rīcību kritiskā brīdī.

Lai apkalpe varētu novērtēt situāciju ārpusē

Atvērtas žalūzijas ļauj apkalpei un pasažieriem labāk redzēt, kas notiek ārpus lidmašīnas.

Tas ir svarīgi, lai:

  • Pamanītu dūmus, ugunsgrēku vai citus riskus
  • Saprastu, kurā pusē ir drošāk evakuēties
  • Apkalpe varētu ātrāk pieņemt lēmumus ārkārtas situācijā

Šī informācija var būt izšķiroša, ja lidmašīna apstājas uz skrejceļa vai notiek piespiedu nosēšanās.

Tā ir standarta drošības procedūra

Šī prasība nav aviokompāniju izvēle vai pasažieru ērtību jautājums. Tā ir starptautiski pieņemta aviācijas drošības procedūra, ko ievēro gandrīz visur pasaulē.

Logu žalūzijas pacelšanas un nolaišanās laikā tiek prasīts atstāt atvērtas drošības dēļ. Tas palīdz gan pasažieriem, gan apkalpei ātrāk reaģēt un orientēties situācijā, ja lidojuma laikā notiek neparedzēti apstākļi.
 

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