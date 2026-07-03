Ekrānuzņēmums no Ropažu pašvaldības policijas video.
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Šodien 15:47
Jāņu “mistērija” Ulbrokā - oficiāli “miris” cilvēks ved Interpola meklēšanā esošu personu
Līgo svētku laikā Ropažu novada pašvaldības policija Ulbrokā aizturējusi kādu autovadītāju, kurš uzrādījis mirušai personai izsniegtu vadītāja apliecību, kā arī viņa pasažieri, kurš bijis izsludināts starptautiskā meklēšanā, informē Ropažu novada pašvaldības policija.
Jāņu rītā ap plkst. 9.55 likumsargi Ulbrokā pamanīja kādu transportlīdzekli, kura vadītājs piedalījās satiksmē nepārliecinoši. Veicot personas datu pārbaudi, autovadītājs policistiem uzrādīja vadītāja apliecību, kas piederējusi mirušai personai.
Pēc apstākļu noskaidrošanas šoferis atzinās, ka svešo dokumentu atradis un nolēmis to izmantot, jo pašam nav iegūtas transportlīdzekļa vadīšanas tiesības.
Turpinot pārbaudi, policisti noskaidroja arī transportlīdzeklī esošā pasažiera identitāti. Datu bāzē atklājās, ka vīrietis ir izsludināts starptautiskā meklēšanā un ir nekavējoties aizturams.