Lielplatones muiža ar īpašo senatnes šarmu
Netālu no Jelgavas atrodas īsta Zemgales pērle – burvīgā Lielplatones muiža, kurai ir sena un notikumiem bagāta vēsture, un tās apkārtni ieskauj ap 20 hektāru plašs ainavu parks ar dīķi un vēsturiskiem stādījumiem. Patlaban muižas ēkā mājvietu radusi arī pagasta pārvalde un bērnudārzs.
“Šī vēsturiski bijusi svētku muiža, un mēs cenšamies noturēt latiņu līmenī. Te notiek dažādi pasākumi. Tradicionāls ir saulgriežu laivu brauciens pie vēsturiskās veļas mājas, savukārt augustā allaž ir muižas svētki, bet oktobrī piedalāmies Latvijas muižu un piļu asociācijas “Leģendu naktī”,” “Kas Jauns Avīzei” stāsta Lielplatones muižas tūrisma informācijas punkta vadītāja, gide Ingūna Pranka.
“Pamazām cenšamies muižu atjaunot. Bijuši vairāki projekti, bet pērn šis process norisinājās apjomīgāk. Restaurācijas darbus veica SIA “Warss” kopsummā par apmēram 75 tūkstošiem eiro.”
Hānu dzimtas stāsts
Slavenā baronu Manteifeļu dzimta 17. gadsimtā šeit uzcēla pusmuižu, bet vēlāk muižai vairākkārt mainījās saimnieki. Atjaunošanā lielākais uzsvars likts uz Hānu dzimtas laiku. Lielplatones muiža viņu īpašumā nonāca 1822. gadā un līdz 1920. gada agrārajai reformai kalpoja kā grezna un reprezentatīva dzimtas vasaras rezidence.
Hāni bija viena no bagātākajām, senākajām un cienījamākajām dzimtām Kurzemes un Zemgales hercogistē, vēlāk arī Kurzemes guberņā. Dažādos laikos viņiem piederēja vismaz 14 muižas. Būdami labi saimnieki, viņi iesaistījās arī šīs puses pirmās skolas būvniecībā, kas vēl joprojām darbojas kā internātskola. “Var teikt, ka Hānu dzimta attīstīja šo apkārtni,” uzsver Inguna Pranka, piebilstot, ka vidējais dzimtas celms – Rihards un Kornēlija – no pusmuižas šo ēku pārbūvēja par izturīgu akmens mūra būvi.
“Diemžēl šis Hānu atzars beidzās, jo pēdējām dzimtas atvasēm nebija pēcnācēju. Pie mums ciemojušies cita atzara pārstāvji no Amerikas un Kanādas. Satikāmies, un tagad norit burvīga sarakste. Esam ieguvuši Hānu dzimtas koku, tas ir ārkārtīgi apjomīgs, un tāpēc to neesam vēl izlikuši apskatei. Esam arī uzzinājuši interesantus stāstus. Piemēram, to, ka Hānu dāmas datēja pašu stādītos kokus un pēc tam tos arī pētīja,” pastāsta gide, pieminot faktu, ka šeit padomijas laikos mājvietu radusi arī lopkopības izmēģinājumu stacija, jo apkārt atradās plaši lauki, kūts, un tika veikti dažādi lauksaimnieciski eksperimenti.
Dejotāji autentiskos tērpos
“Mēs ļoti lepojamies ar savu vēsturisko deju kolektīvu “Senvedere”, kuri izdanco 18. un 19. gadsimta baroka dejas. Kolektīvs regulāri uzstājas muižā visos lielajos pasākumos un dodas arī sadancoties uz Lietuvu un citviet. Nosaukums “Senvedere” nāk no tālā 17. gadsimta, kad šeit saimniekoja Manteifeļi, kuri bija ierīkojuši arī briežu dārzu un šo vietu nodēvējuši par Šēnvederi, kas no vācu valodas tulkojot nozīmē “šon verden” – “skaistam būt”. Deju kolektīvs kopā ir jau desmit gadus, pērn nosvinējām apaļo jubileju. Tā vadītāja Guna Ezermale ir šo vēsturisko deju patronese, viņa vada vēl divus deju kolektīvus – “Magnolija” un “Balare” – un katrs no tiem pārstāv savu gadsimtu. Mūsu kolektīvs pucējas autentiskos 18. gadsimta tērpos, to autore ir māksliniece Jeļena Forste, kura darbojas kopā ar savu meitu. Jeļena ir izcila Latvijas mākslas vēsturniece, vēsturisko tērpu rekonstrukcijas meistare un dizainere, kura savu radošo darbību cieši saistījusi ar Rundāles pili un senās modes atdzīvināšanu,” palepojas Ingūna, piebilstot, ka “Senvederes”18. gadsimta tērpi ir šūti pēc oriģinālajām vēsturiskajām skicēm, viss ir īsts roku darbs.
Ar Ferenca Lista mūziku
Lielplatones muiža nav iedomājama bez mūzikas, tāpēc vienā no zālēm novietotas digitālās klavieres.
“Secinājām, ka Hānu dzimtas dāmas bijušas ārkārtīgi muzikālas un vairākās paaudzēs viņām piederējuši vairāki mūzikas instrumenti. Atklājās arī interesants fakts – slavenais ungāru komponists Ferencs Lists bieži viesojies Jelgavā un spēlējis pilī. Tad mums radās vīzija – muižas saimnieki kādā rudenīgā vakarā klausās Lista koncertu. Tāpēc digitālās klavieres atskaņo romantisma laikmeta komponista skaņdarbus, vienlaikus demonstrējot viņa spēlējošās rokas, bet noslēgumā kā ēna uzpeld arī pats Ferencs Lists,” stāsta gide.
“Mūsu muzikālo ideju īstenoja SIA “Solavi”, viedo tehnoloģiju un audiovizuālo risinājumu uzņēmums, bet skaņdarbus iespēlēja pianists Rihards Plešanovs. Pašas klavieres ir no 19. gadsimta sākuma, tās uzietas Ķekavas pusē, kur iepriekšējais īpašnieks tās bija nolēmis izmest.”
Tās ir tā dēvētās tāfelklavieres jeb galda klavieres – vēsturisks stīgu taustiņinstruments un mūsdienu klavieru priekštecis, kas bija īpaši populārs no 18. gadsimta līdz 19. gadsimta beigām.
Laikmetiem atbilstošas mēbeles
Starp citu, šī ir vienīgā vēsturiskā muiža, kurā atrodas pagasta pārvalde, un katrā kabinetā ir sava laikmeta mēbeles. Piemēram, pagasta lietvede strādā pie 19. gadsimta mēbelēm, savukārt grāmatvedes kabinets aprīkots ar Pirmās Latvijas brīvvalsts laika mēbelēm.
“Īstās vēsturiskās mēbeles gan šeit nav. Viss, kas redzams, pa mazumiņam sagādāts laika gaitā. Pārsvarā iepērkamies Daugavpils antikvāro mēbeļu un interjera salonā “Housevintage”. Katrai mēbelei ir speciāla izziņa, kas apliecina tās autentiskumu. Viņi sadarbojas ar Skandināvijas valstu kolekcionāru mantiniekiem,” stāsta Ingūna un rosina aplūkot muižas greznos griestu rotājumus. Nevienā citā Hānu dzimtas muižā nav bijuši līdzīgi griesti, taču šie greznojumi vēl gaida atjaunošanu. Šejienieši lepojas arī ar greznajām 19. gadsimta ozolkoka kāpnēm, kas saglabājušās un pērn tika atjaunotas.
Vai balle būs?
Tālāk ceļš ved uz muižas bēniņiem, kur atkal gaida pārsteigums. Gide atzīst: “Katru sezonu vai vismaz reizi divos gados kaut kam jaunam jāienāk mūsu muižā, lai to noturētu līmenī. Pie mums tapusi vienīgā izlaušanās jeb interaktīvā kvesta spēle Jelgavas novadā. Nosaukums: “Vai balle būs?” Tā ļauj iepazīt Hānu laika sadzīvi.
Spēle ilgst no vienas līdz 1,5 stundām, un to jau izbaudījušas vairāk nekā divdesmit komandas no Ogres, Rīgas un citurienes. Šis pasākums vairāk domāts jauniešiem, jo vēsturi var mācīties arī caur spēli. Mums pašiem šī spēle patīk, un vēl joprojām pilnveidojam idejas. Lieliski arī, ka šīs bēniņu telpas atkal atguvušas dzīvību.”
Baltijā lielākā zvanu kolekcija
Lielplatones muižas īpašs lepnums ir Zvanu muzejs. Tā ir viena no lielākajām privātajām zvanu kolekcijām Baltijā, un tās izveidotājs ir Valdis Jākobsons (1938–2021), ilggadējs farmācijas uzņēmuma AS “Grindeks” vadītājs un Latvijas Zinātņu akadēmijas goda mecenāts. Pirmais zvans iegādāts 1978. gadā Ķelnes tirdziņā Vācijā. Sākotnēji tas bijis joka pēc veikts pirkums par desmit vācu markām, par ko kolēģi pat Valdi apcēluši.
Vēlāk daudzi zvani iegūti biznesa braucienos un ārvalstu vizītēs uzņēmuma delegācijas sastāvā. Kolekcija vākta vairāk nekā 40 gadus, un tajā kopskaitā ir 1026 zvani. Tie atceļojuši no dažādām pasaules malām, arī no tālajām Āfrikas valstīm, Austrālijas, Meksikas un daudzām citām eksotiskām vietām. Gandrīz visi ir kolekcionāra paša iegūti, bet apmēram desmit procenti – dāvinājumi.
“Valdis apbraukājis neskaitāmus antikvariātus, meklējis zvanus dažādu valstu suvenīru bodītēs. Ir arī īpašākie zvani – piemēram, dāvana no kāda ukraiņu zāļu lieltirgotāja jubilejā, kurš bija speciāli pasūtījis zvanu – lejkanniņu. Zvanos ielieti vēsturiski, slaveni personāži – marķīze de Pompadūra, Marija Stjuarte un pat Šekspīrs ticis pie savējā. Kolekcijā ir arī lielie baznīcu, ugunsdzēsēju zvani,” klāsta gide, piebilstot, ka materiāli, no kuriem tie izgatavoti, ir visdažādākie – keramika, porcelāns un vēl citi.
Pēc aiziešanas no aktīvām biznesa gaitām farmācijā Valdis Jākobsons iegādājās un atjaunoja vēsturisko Blankenfeldes muižu, izveidojot tajā plūškoku produktu ražotni, un muižas vāgūzī pirmoreiz publiskai apskatei izvietoja zvanu kolekciju. Kad 2020. gadā mainījās Blankenfeldes muižas īpašnieki, Jākobsons oficiāli deponēja zvanu kolekciju Jelgavas novada pašvaldībai, un tā Lielplatones muižā 2020. gada nogalē svinīgi atklāja Zvanu muzeju.
Īsta senā veļas mašīna
Muižas plašajā teritorijā no Hānu laikiem saglabājies arī dārznieka namiņš. Lauku muižai – ļoti liels un iespaidīgs, un tajā patiešām dzīvojis dārznieks ar ģimeni. “Šeit veikta arhitektoniskā izpēte, bet projektu mēs neesam dabūjuši. Atrastas vērā ņemamas vērtības – piemēram,17. gadsimta durvis. Pastāv versija, ka šeit atradies briežu dārzs, bijusi arī kāda veca ēka, uz kuras pamatiem dārznieka namiņš uzcelts. Teritorijā atradusies arī oranžērija, ziemas dārzs. Atsevišķi bijusi arī apkures sistēma, kuru arī mēs ar laiku atjaunosim,” piebilst Ingūna.
Līdzās tek skaistā Platones upe un atrodas senais, autentiskais vešūzis ar savu īpašo auru. Padomju laikos, kad šeit darbojās lauksaimniecības izmēģinājumu stacija, te atradās dzīvokļu māja un pat savulaik turētas vistas, bet tagad ēka ir atjaunota.
“Man šeit rit desmitais darba gads, un es domāju – vešūzi 19. gadsimtā uzbūvēja pie pašas upes, bet tas nevienu reizi nekādos plūdos nav cietis... Kas notiek mūsdienās? Daudzi grib mājas pie ūdenstilpēm, bet pēc tam neskaitāmas būves noslīkst. Diemžēl cilvēkiem vairs nav to zināšanu. Arī senās veļas mazgāšanas tradīcijas izzudušas. Šī trīsstāvīgā vešūža ēka ir kā mūsdienu viena veļas mašīna – šeit gan mazgāja, gan žāvēja, gan gludināja veļu,” teic Ingūna Pranka, piebilstot, ka Jelgavas novads īpaši lepojas ar seno vešūzi, jo 2019. gadā par šeit veiktajiem atjaunošanas darbiem Latvijas būvniecības gada balvas konkursā tika iegūta pirmā vieta nominācijā Restaurācija.
“Restaurācijas darbi notika arhitekta Artūra Lapiņa vadībā tepat uz vietas. Process ilga vairāk nekā gadu, un, kad ēka tika pabeigta, pašiem bija jāizdomā, kā to atdzīvināt. Bija skaidrs, ka mēs negribam vienkāršu celtni, kurā tikai var apskatīt senas lietas. Tāpēc sadarbībā ar vietējām skolotājām radās ideja, ka vešūzi darbināsim pilnībā, līdzīgi kā tas notika 19. gadsimtā. Gādājam malku, kurinām plīti, ir gan silts, gan auksts ūdens, veļu skalojam upē, bet vešeriene īpašā tērpā demonstrē, kā tas notika senāk. Tas viss tiek rādīts ekskursantu grupām un īpašos pasākumos, ļaujot vēsturi iepazīt darbībā caur lomu spēli,” stāsta Ingūna.
“Bēniņos vēsturiski atradusies vieta, kur veļu žāvēja un gludināja. Te ir veļas rullis un veļas dēlis. Tas bija fiziski ļoti smags darbs, un vešerienei palīgos nāca strādnieki. Vešerienes amatu līdzīgi kā muižkunga titulu mantoja no paaudzes paaudzē. Trešajā stāvā atradās vešerienes apartamenti, kur viņa pēc smagas, garas darba dienas atpūtās gultā un, kā mēs smejamies, sapņoja par baronu. Senos laikos vešerienes savam saimniekam devās līdzi arī uz Vāczemi vai Somiju, vai Rīgu ziemas laikā, jo aukstajā gadalaikā barons muižā nedzīvoja. Esmu secinājusi, ka mūsu barona vešeriene bija kāda vietējā dāma.”
Muzeja speciāliste sarunas noslēgumā vēl atklāj senās veļas mazgāšanas gudrības: “Savulaik veļas ziepes vārīja no dzīvnieku taukiem, no pelnu sārma, no darvas, kas bija īpaši spēcīgas. Senos laikos, lai no auduma izņemtu traipus, izmantoja dzīvnieku žulti. Tāpat lietoja alkoholu, medu, kastaņos mērcēja, lai veļa kļūtu mīkstāka, izmantoja petroleju, lai izņemtu asins traipus. Vešerienei bija jābūt ļoti zinošai, un viņa arī pati pēc šīm īpašajām receptēm visu gatavoja.”