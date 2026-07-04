Liepājniekiem iespēja pieteikties pašvaldības līdzfinansējumam atkritumu sētiņu izveidei
Liepājas pašvaldība aicina daudzdzīvokļu māju īpašniekus un apsaimniekotājus pieteikties līdzfinansējumam sadzīves atkritumu dalītās savākšanas punktu izveidei un pārbūvei, piedāvājot līdz 50% izmaksu segumu līdz 2000 eiro jaunbūvei un līdz 1000 eiro pārbūvei. Pieteikumi elektroniski iesniedzami līdz 2026. gada 31. augustam, programmas kopējais budžets — 12 000 eiro.
Liepājas valstspilsētas pašvaldība aicina daudzdzīvokļu dzīvojamo māju īpašniekus un apsaimniekotājus izmantot iespēju saņemt līdzfinansējumu sadzīves atkritumu dalītās savākšanas punktu izveidei un pārbūvei.
Programmas mērķis ir uzlabot pilsētvides kvalitāti un veicināt ērtāku un efektīvāku dalītās atkritumu savākšanas sistēmu. Projektu pieteikumus 2026. gadā iespējams iesniegt līdz 31. augustam.
Pašvaldība piešķir līdzfinansējumu 50 procentu apmērā no būvniecības un būvniecības dokumentācijas sagatavošanas izmaksām, bet ne vairāk kā 2000 eiro, jaunu sadzīves atkritumu dalītās savākšanas punktu izveidei. Savukārt līdzfinansējumu 50 procentu apmērā, bet ne vairāk kā 1000 eiro, iespējams saņemt esošo sadzīves atkritumu dalītās savākšanas punktu pārbūvei, uzstādot bioloģisko atkritumu konteinerus.
Šim mērķim pašvaldības budžetā paredzēti 12 000 eiro.
Projektu pieteikumi līdz 31. augustam iesniedzami elektroniski, parakstīti ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu, nosūtot uz pašvaldības e-adresi vai e-pastu pasts@liepaja.lv.
Plašāka informācija par nepieciešamo dokumentāciju pieejama pašvaldības tīmekļvietnes sadaļā Atkritumu sētiņu izveide.
Pašvaldības līdzfinansējums sadzīves atkritumu dalītās savākšanas punktu izveidei pieejams kopš 2017. gada, un tā mērķis ir veicināt sakārtotu un estētisku vidi pie daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām, vienlaikus uzlabojot atkritumu šķirošanas iespējas.
Papildu informāciju par programmu un tās nosacījumiem var saņemt, sazinoties ar Liepājas Nekustamā īpašuma pārvaldi pa tālruni:63 470 796 vai rakstot uz e-pasta adresi marina.cinovska@liepaja.lv.