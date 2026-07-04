Liepājas Reģionālajā slimnīcā sagaidīts šī gada 300. mazulis
Liepājas Reģionālās slimnīcas Dzemdību nodaļā sagaidīts šī gada 300. mazulis, izceļot mediķu profesionālo darbu un ģimenēm draudzīgu vidi ar bezmaksas vienvietīgām palātām. Jūnijā slimnīcā pasaulē nākuši 44 jaundzimušie, un jaunie vecāki dodoties mājās saņem īpašu dāvanu komplektu.
30. jūnijā Liepājas Reģionālās slimnīcas Dzemdību nodaļā pasaulē nāca šī gada 300. mazulis. Ģimeni sveica slimnīcas valdes loceklis Andris Vistiņš. Viņš vēlēja vecākiem stipru veselību, mieru un pārliecību jaunajā dzīves posmā, bet mazajam augt drošībā un mīlestībā.
Dzemdību nodaļas kolektīvam katra bērniņa piedzimšana ir unikāls brīdis. Mediķi norāda, ka ikviena jauna dzīvība ir atgādinājums par viņu darba patieso jēgu – ar augstāko atbildību un profesionalitāti radīt drošu vidi, kurā ģimenei satikties ar savu mazuli.
Liepājas Reģionālās slimnīcas Dzemdību nodaļā visām jaunajām māmiņām bez maksas tiek nodrošināta vienvietīga palāta, lai radītu drošu, mierīgu un ģimenisku vidi katrai jaunajai māmiņai un viņas mazulim. Atsevišķa palāta ļauj vecākiem netraucēti atpūsties, veltīt laiku bērniņam un baudīt pirmās kopīgās dienas bez liekas steigas un trokšņa.
Kopumā šī gada jūnijā Liepājas Reģionālās slimnīcas Dzemdību nodaļā pasaulē nākuši 44 jaundzimušie – 20 meitenes un 24 zēni.
Pateicamies visām ģimenēm par uzticēšanos, izvēloties savu mazuli sagaidīt mūsu slimnīcā. Ikvienam jaundzimušajam un viņa tuviniekiem vēlam veselību, mieru un daudz skaistu kopā būšanas mirkļu.
Dodoties mājās, jaunie vecāki saņem arī nelielu piemiņu no slimnīcas – īpaši sagatavotu dāvanu komplektu ar miega lupatiņu–zaķīti un jaundzimušā kartīti.
Paldies Dzemdību nodaļas personālam par profesionālo darbu un atbalstu ģimenēm vienā no svarīgākajiem dzīves notikumiem. Jūsu zināšanas, pieredze un rūpes palīdz radīt drošu un mierpilnu vidi gan māmiņām, gan jaundzimušajiem.