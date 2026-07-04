Festivālā godināts viens no spilgtākajiem Kurzemes simboliem
Liepājā 1. jūlijā notikušais tradicionālās kultūras festivāls “Dzintara kniepķens” izcēla Kurzemes kultūras mantojumu un stiprināja vēsturiskās zemes identitāti, īpašu uzmanību veltot rucavnieku dzintara rotai—kniepķenam—kā reģiona simbolam. Pasākuma rīkotāji cer to padarīt par ikgadēju tradīciju, kas vieno kopienu un saglabā dzīvās tradīcijas nākamajām paaudzēm.
1.jūlijā, dienā, kad apritēja pieci gadi kopš spēkā stājās Latviešu vēsturisko zemju likums, Liepājā norisinājās tradicionālās kultūras festivāls "Dzintara kniepķens". Tā mērķis bija izcelt Kurzemes kultūras mantojuma vērtības, stiprināt vēsturiskās zemes identitāti un veicināt sabiedrības interesi par dzīvajām tradīcijām.
Latviešu vēsturisko zemju likums aicina apzināties, saglabāt un stiprināt katras vēsturiskās zemes kultūras savdabību. Festivāls kļuva par apliecinājumu tam, ka Kurzemes kultūras mantojums ir dzīvs un nozīmīgs arī mūsdienās, un atgādināja par mūsu kopīgo atbildību to saglabāt un nodot nākamajām paaudzēm.
Šī gada festivāla centrā bija kniepķens - grezna dzintara rota, kas ir viens no spilgtākajiem Dienvidkurzemes un īpaši Rucavas simboliem. Kniepķens ir ne tikai Rucavas sievu tautastērpa rota - tas savulaik greznoja Rucavas novada ģerboni, šobrīd rotā Rucavas etnogrāfiskā ansambļa karogu, kā arī ir kļuvis par Rucavas tradicionālās kultūrtelpas simbolu, stiprinot vietējās kopienas identitāti un kultūrtelpas atpazīstamību. Rucavas Tradīciju klubs un Rucavas kultūrtelpas attīstības biedrība kniepķenu izvirzījuši kā vienu no pieciem Kurzemes vēsturiskās zemes simboliem.
Festivāls norisinājās kultūrvietā "Sventāja", kas atrodas Liepājā. Tajā pulcējās amatnieki, etnogrāfiskie ansambļi, stāstnieki un tradicionālās kultūras interesenti. Apmeklētājiem bija iespēja iepazīt kniepķena vēsturi un nozīmi, klausīties stāstījumos par tā darināšanas un lietošanas tradīcijām, piedalīties radošajās darbnīcās, gleznot, zīmēt, dziedāt un kopīgi svinēt dzīvu kultūras mantojumu.
Festivāla organizatori cer, ka "Dzintara kniepķens" kļūs par jaunu ikgadēju tradīciju Liepājā, kas ik gadu izceļ kādu nozīmīgu Kurzemes kultūras vērtību un stiprina Kurzemes vēsturiskās zemes identitāti.
Festivāls īstenots ar finansiālu atbalstu Kurzemes plānošanas reģiona īstenotās "Kurzemes kultūras programmas 2026" ietvaros, VKKF mērķprogrammā "Latviešu vēsturisko zemju attīstības programma".