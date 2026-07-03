Bauskas slimnīcas Iecavas filiāle turpmāk būs Iecavas klīnika
No 2026. gada 1. jūlija SIA “Bauskas slimnīca” Iecavas filiāle turpinās darbu ar jauno nosaukumu “Iecavas klīnika”, uzsverot mūsdienīga, pieejama un kvalitatīva medicīnas centra attīstību Iecavā. Nosaukuma maiņa nemaina juridisko statusu vai pakalpojumu apjomu un iezīmē ilgtermiņa apņemšanos stiprināt veselības aprūpes pieejamību reģionā.
No 2026. gada 1. jūlija SIA "Bauskas slimnīca" Iecavas filiāle darbu turpinās ar jaunu nosaukumu - Iecavas klīnika. Lēmums pieņemts, lai skaidrāk atspoguļotu ārstniecības iestādes attīstības virzienu, pakalpojumu kvalitāti un pacientiem saprotamā veidā komunicētu par mūsdienīgu medicīnas centru Iecavā.
Simboliski nosaukuma maiņa stājās spēkā tieši 1. jūlijā - dienā, kad aprit pieci gadi, kopš Iecava ieguva pilsētas statusu. Tādējādi jaunais nosaukums iezīmē gan pilsētas attīstības ceļu, gan Bauskas slimnīcas ilgtermiņa apņemšanos stiprināt veselības aprūpes pieejamību un kvalitāti Iecavā.
"Nosaukums "Iecavas klīnika" precīzāk atspoguļo mūsu redzējumu par mūsdienīgu, profesionālu un pacientiem draudzīgu medicīnas centru Iecavā. Mūsu mērķis līdz šim ir bijis un arī turpmāk būs nodrošināt kvalitatīvus un pieejamus pakalpojumus Iecavas un apkārtējo pagastu, citu apdzīvoto vietu un novadu iedzīvotājiem. Līdz ar nosaukuma maiņu mēs stiprinām Iecavas identitāti un lokālpatriotismu, apliecinām savu apņemšanos veicināt ilgtspējīgu un mērķtiecīgu attīstību, saglabāt konkurētspēju un turpināt pilnveidot veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti, pieejamību un daudzveidību," uzsver SIA "Bauskas slimnīca" valdes locekle Margarita Epermane.
Nosaukuma maiņa nemaina ārstniecības iestādes juridisko statusu, sniegto pakalpojumu apjomu, noslēgtos līgumus vai pacientu tiesības. Arī turpmāk ārstniecības pakalpojumu sniedzējs būs SIA "Bauskas slimnīca", savukārt "Iecavas klīnika" kalpos kā konkrētās pakalpojumu sniegšanas vietas nosaukums publiskajā komunikācijā.
Pēdējos gados Iecavā būtiski paplašināts pieejamo pakalpojumu klāsts - iedzīvotājiem pieejamas speciālistu konsultācijas, diagnostikas izmeklējumi, rehabilitācijas pakalpojumi, procedūras un citi veselības aprūpes pakalpojumi. Jaunais nosaukums apliecina ieceri arī turpmāk attīstīt Iecavu kā mūsdienīgu un konkurētspējīgu medicīnas centru, kas ir pieejams ne vien Bauskas novada, bet arī Pierīgas iedzīvotājiem.