Noslēgts līgums par piknika vietas izveidi Bauskā
Bauskas novada pašvaldība noslēgusi līgumu ar SIA “JM 15” par piknika vietas ierīkošanu Tilta ielā, sakārtojot aizaudzējušu teritoriju un veidojot ilgtspējīgu atpūtas zonu ar ēdamo ainavu, taciņām un ugunskura vietu. Projekts 26 002,25 eiro vērtībā tiks īstenots sešu mēnešu laikā līdzdalības budžeta ietvaros, atbildot uz iedzīvotāju balsojumu 2025. gadā.
Bauskas novada pašvaldība ir noslēgusi līgumu ar SIA "JM 15" par piknika vietas izveidi Tilta ielā Bauskā. Projekts tiks īstenots Bauskas novada līdzdalības budžeta ietvaros.
Noslēgtā līguma summa ir 26 002,25 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa, un būvdarbus paredzēts pabeigt sešu mēnešu laikā.
Projekta mērķis ir sakārtot ilgstoši nekoptu un aizaugušu teritoriju Tilta ielā, vienlaikus saglabājot tās ekoloģisko daudzveidību un radot pievilcīgu, ilgtspējīgu atpūtas vietu Bauskas iedzīvotājiem un pilsētas viesiem.
Viena no projekta iecerēm ir ēdamās ainavas izveide. Tiks sakopti teritorijā jau augošie augļu koki un ogu krūmi, kā arī teritorija tiks papildināta ar jauniem stādījumiem: ogu krūmiem, garšaugiem un sīpolpuķēm.
Projektā paredzēts:
- sakopt teritoriju, veicot koku un krūmu izzāģēšanu, kā arī esošo koku kopšanu;
- izbūvēt bruģētu taciņu;
- ierīkot ugunskura vietu un uzstādīt āra grilu;
- uzstādīt soliņus, galdu un atkritumu urnas;
- papildināt teritoriju ar krūmu, garšaugu un sīpolpuķu stādījumiem.
Pēc darbu pabeigšanas tiks veikti nepieciešamie uzmērījumi un objekts nodots ekspluatācijā.
Projekts “Piknika vietas ierīkošana Tilta ielā” ir viens no projektiem, kas guvis iedzīvotāju atbalstu 2025. gada balsojumā par Bauskas novada līdzdalības budžeta iniciatīvām.
Bauskas novada pašvaldība augstu novērtē iedzīvotāju aktivitāti un vēlmi iesaistīties līdzdalības budžeta konkursos, piedāvājot idejas, kas uzlabo apkārtējo vidi un stiprina vietējo kopienu. Pateicoties šādām iniciatīvām, top arvien vairāk publisku vietu, kas veicina kvalitatīvu un patīkamu dzīves vidi.