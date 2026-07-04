Liepājas muzejs atjaunina cenrādi un paplašina apmeklētāju iespējas
Liepājas muzejs atjaunojis publisko maksas pakalpojumu cenrādi, ieviešot ieejas maksu pastāvīgajām ekspozīcijām un jaunus, apmeklētājiem izdevīgus biļešu veidus, vienlaikus saglabājot atlaides un bezmaksas iespējas bērniem un pedagogiem. Vienlaikus muzejs paplašina piedāvājumu ar gida ekskursijām topošajā atvērtajā krājumā, digitālu performanci Liepājas bākā un jaunām izstāžu telpām Hoijeres kundzes viesu namā.
“Liepājas muzejs” aktualizējis publisko maksas pakalpojumu cenrādi. Izmaiņas saistītas ar muzeja piedāvājuma attīstību, jaunu pakalpojumu ieviešanu un nepieciešamību nodrošināt kvalitatīvu muzeja darbību ilgtermiņā.
Būtiskākā izmaiņa paredz, ka turpmāk ieejas maksa tiks piemērota arī Liepājas muzeja pastāvīgajai ekspozīcijai Kūrmājas prospektā 16/18 un Liepājas okupācijas muzeja pastāvīgajai ekspozīcijai K. Ukstiņa ielā 7/9. Vienlaikus saglabātas atlaides skolēniem, studentiem un pensionāriem, kā arī ieviestas jaunas ģimenes biļetes, kas muzeja apmeklējumu padara pieejamāku ģimenēm ar bērniem. Bērniem līdz septiņu gadu vecumam muzeja apmeklējums ir bezmaksas, norāda Liepājas muzeja galvenā muzejpedagoģe Kristīne Muceniece.
Līdz ar cenrāža aktualizāciju Liepājas muzejs būtiski paplašina savu piedāvājumu. Jau šovasar interesenti aicināti pieteikties ekskursijām gida pavadībā bijušajā Latvijas bankas ēkā Teātra ielā 3, kur top jaunais atvērtais krājums. Ekskursiju laikā būs iespēja iepazīt ēkas vēsturi, muzeja darba aizkulises un krājuma attīstību.
Savukārt vasaras noslēgumā apmeklētājiem plānots atvērt jaunu muzeja piedāvājumu – Liepājas bāku ar digitālu multimediālu performanci par Liepājas ostas vēsturi, papildinot muzeja piedāvājumu ar mūsdienīgu kultūras pieredzi.
Paplašināts arī Liepājas 17.–19. gadsimta interjera muzeja “Hoijeres kundzes viesu nams” piedāvājums, izveidojot jaunu izstāžu telpu un ieviešot kopējās biļetes ekspozīcijas un izstādes apmeklējumam. Tāpat aktualizētajā cenrādī ieviestas vairākas jaunas kopējās un ģimenes biļetes, kas ļauj apmeklētājiem muzeja piedāvājumu izmantot izdevīgāk.
Aktualizētais cenrādis paredz arī plašāku bezmaksas iespēju loku. Turpmāk izglītības iestāžu pedagogi bez maksas varēs izmantot muzeja ekspozīcijas mācību procesa nodrošināšanai gadījumos, kad netiek izmantotas muzeja muzejpedagoģiskās programmas. Tas nozīmē, ka skolotāji varēs vadīt mācību stundas muzeja vidē, izmantojot ekspozīcijas kā mācību resursu dažādu mācību priekšmetu apguvē.
“Liepājas muzejs pēdējos gados ir kļuvis daudzveidīgāks un apmeklētājiem piedāvā vairāk iespēju nekā jebkad agrāk. Šobrīd turpinās atvērtā krājuma izveide Teātra ielā 3, un muzeja krājums pakāpeniski tiek pārvests uz jaunajām telpām, top jauns piedāvājums Liepājas bākā, attīstās Hoijeres kundzes viesu nams, regulāri tiek veidotas jaunas izstādes, pasākumi un izglītojošās programmas. Pēc ilgāka laika esam aktualizējuši muzeja cenrādi, vienlaikus saglabājot pieejamību dažādām apmeklētāju grupām un ieviešot jaunus, apmeklētājiem izdevīgākus biļešu veidus,” norāda Liepājas muzeja direktore Dace Kārkla.
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem tiek ieguldīti izstāžu veidošanā, kultūras pasākumu organizēšanā, muzejpedagoģisko programmu attīstībā, muzeja krājuma saglabāšanā un jaunu pakalpojumu veidošanā, lai liepājniekiem un pilsētas viesiem muzejs varētu piedāvāt arvien kvalitatīvāku, daudzveidīgāku un mūsdienīgāku kultūras pieredzi.