Cilvēks peldas Ķīpsalas pludmalē.
Runā Rīga
Šodien 14:59
Noskaidrots, kāda ir ūdens kvalitāte Rīgas peldvietās: kur var peldēties, un kur labāk ne
Pamatojoties uz pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta „BIOR” ņemto peldūdens paraugu analīžu rezultātiem, galvaspilsētas deviņās oficiālajās peldvietās “Vakarbuļli”, “Daugavgrīva”, “Vecāķi”, “Bābelītis”, “Lucavsala”, “Lucavsalas līcis”, “Rumbula” un “Ķīpsala”, kā arī Bolderājas karjerā ūdens kvalitāte atbilst higiēnas prasībām un minētajās peldvietās ir atļauts peldēties.
Arī šogad Mājokļu un vides departaments organizē peldūdens kvalitātes monitoringu 20 iedzīvotāju iecienītās, oficiāli neapstiprinātās peldēšanās vietās Rīgā. No tām 15 ūdenstilpēs peldūdens analīžu mikrobioloģiskie rādītāji ir labi, bet piecās ir pasliktināti.
Nav ieteicams peldēties Daugavā pretī Daugavmalas ielai 19 a, pretī Latgales ielai 320, pretī Latgales ielai 324 D, kā arī Juglas ezerā pie Brīvības gatves. Savukārt Buļļupē pie Birzes ielas peldēties aizliegts.
Plašāka informācija par Rīgas peldvietām pieejama šeit: https://www.riga.lv/lv/rigas-peldvietas.