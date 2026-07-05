Pulksteņmeistars trešajā paaudzē - ventspilnieks Jevgeņijs turpina arodu 88 gadu vecumā
Ventspilī mīt un joprojām strādā 88 gadus vecais, pieredzējušais pulksteņmeistars Jevgeņijs Akifjevs, kurš šo amatu savulaik apguvis no sava tēva. Arī vairāki tuvinieki bijuši pulksteņmeistari.
Viņu ikdienā var sastapt Ventspils juvelierizstrādājumu un suvenīru veikalā “Rubīns”, kur meistaram ierīkota ērta darba vieta. “Kas Jauns Avīze” ciemojās pie Jevgeņija kunga, vecākā Latvijas pulksteņmeistara, un uzzināja visādus knifus par pulksteņu labošanu un ne tikai.
Kļūst par tēva mācekli
“Mana dzimtā vieta ir Rostovveļikaja, bet Latvijā dzīvoju jau kopš 1965. gada, jo šeit mita mana topošā sieva Ludmila. Mans tēvs Mihails visu mūžu bija pulksteņmeistars, meistardarbnīcas brigadieris. Braucot uz Ventspili, paņēmu līdzi visus tēva vecos instrumentus,” stāstu uzsāk Jevgeņijs.
“Mana bērnība aizritēja pēckara gados. Tēvs pēc profesijas bija virpotājs, bet vakaros pēc pamatdarba viņš ilgas stundas nodarbojās ar pulksteņu remontu. Tēva brālis Nikolajs bija pulksteņmeistars, un viņš manu tēti šajās prasmēs apmācīja. Tēvs remontēja, bet es vēroju, un man tas šķita interesanti. Tēvs gan brīdināja: tikai ar rokām neko neaiztiec! Pulksteņu detaļas bija ļoti smalkas un sīkas. Var teikt, tas ir smalkmeistara darbs. Stundām ilgi vēroju, kā tēvs strādā, bet pēc 9. klases pabeigšanas pametu mācību iestādi un aizgāju uz pulksteņdarbnīcu pie viņa par mācekli. Mani apmācīja gan tēvs, gan viņa radinieki pa mātes līniju, kuri arī bija šī amata meistari. Divi radinieki bija juvelieri, arī kopā ar manu tēvu strādāja. Es tur divus gadus līdz armijai apguvu arodu. Kādi tolaik bija pulksteņi? Pacēla vāciņu, visu vajadzēja izjaukt, iztīrīt, saeļļot… Pēc tam sākās modinātāju ēra. Tie arī bija visdažādākie, bet kopumā tas bija ļoti smalks un precīzs darbs. Pirmais pulkstenis “Pobeda” bija Maskavas rūpnīcas 1949. gada ražojums, bet vispār bija daudz pulksteņu ražotājrūpnīcu.” Kad šurp atbraucis, 1965. gadā, pulksteņi bijuši tikai mehāniskie, elektroniskie vēl nebija radīti.
Kastēm vien laboja pulksteņus
“Ventspils pulksteņdarbnīcā strādājām septiņi cilvēki. No rīta atnācām uz darbu, kastes pilnas ar sabojātiem pulksteņiem. Sadalījām tos katram meistaram pa noteiktam skaitam un sēdāmies labot. Visus arī dienas laikā saremontējām, bet nākamajā dienā atkal tas pats turpinājās. Jūs neticēsiet, cik tolaik bija milzum daudz darba! Piemēram, cilvēki bija bijuši jūrā, un pulkstenī bija iekļuvušas smiltis, vai arī tas nomests zemē. Es jau biju brigadieris, atvēru pulksteņa vāciņu un skatos – kurš meistars to remontējis? Katrs meistars uz vāciņa atzīmēja savu zīmi. Tad devu pulksteni atpakaļ tam pašam meistaram, lai labo. Ja pulkstenis nomests zemē vai nokļuvis ūdenī, tos ņēmām uz steidzamo remontu, jo, ja paiet viena vai divas dienas, laikrādi var vispār izmest laukā. Ja smalkajā mehānismā iekļuvis jūras ūdens, momentā viss sarūsēs,” meistars atklāj, kāda bijusi ikdiena.
“Tā kā savulaik padomijā bija daudz pulksteņu rūpnīcu un katrā ražoja sava veida laikrāžus, visas pulksteņu markas bija jāpārzina vissīkākajās niansēs. Vēl tagad man atnes ļoti vecus eksemplārus, jo mājās vienkārši mētājoties. Esmu arī tagad salabojis piecdesmit sešdesmit gadus vecus pulksteņus, pateicoties tam, ka man krājumā ir senas detaļas. Un vēl līdz šim laikam tie darbojas! Es pats savu pulksteni jau nēsāju garus 25 gadus. Nespēju izmest!”
Viņš stāsta, ka pulksteņmeistara arods viņu ģimenē pārgājis no paaudzes paaudzē – sākumā pie tēva strādāja vecākais brālis, pēc tam viņš pats un vēl abas māsas.
“Visa ģimene bijām pulksteņmeistari! Manai jaunākajai māsai Rostovā piedzima dēls, kurš arī apguva pulksteņmeistara prasmes. Ikdienas darbs gan ir saistīts ar celtniecību, bet brīvajā laikā viņš darbojas ar lieliem pulksteņiem. Viņš remontam neņem sīkus, mazus pulksteņus, tikai apjomīga izmēra. Elektroniskos, sienas, galda pulksteņus, arī pulksteņus ar ķēdēm,” par radinieka aizraušanos pastāsta sirmais vīrs.
Trīspadsmit gadi jūrā
Jevgeņijs atklāj, ka vienu brīdi gan pametis pulksteņu lietu un devies jūrā, strādājis kuģniecībā.
“Kuģoju uz Kubu, turp vedām šķidro gāzi, pēc tam peldējām uz dažādām Eiropas valstīm, arī Rīgas, Klaipēdas, Ventspils ostās iegriezāmies pēc dažādām kravām. Ostās bija daudz kuģu. Tajā darbā mani iesaistīja paziņa, sakot: ko tu caurām dienām ņemies ar tiem pulksteņiem? Mēnešalga 200 rubļi? Bet kuģniecībā 600–700 rubļi! Pierunāja mani, pabeidzu arī attiecīgus kursus. Biju kapteiņa palīgs, pat uzdienēju līdz kuģa kapteinim. Tā aizritēja trīspadsmit gadi. Katru gadu vajadzēja iziet mediķu komisiju, un ārste mani brīdināja, ka esot problēmas ar veselību, jūrā vairs nevarot doties. Taču man ir stabila profesija – pulksteņmeistars,” stāstījumu turpina ventspilnieks.
Mehāniku nomaina elektronika
Laika gaitā remontējamie pulksteņi mainījušies. “Tagad pamatā ir elektronika, tomēr reizēm man atnes kādreizējā padomijā ražotos pulksteņus. Protams, ja ir detaļas, varu salabot. Man cilvēki arī atdod vecos pulksteņus, lai būtu detaļām. Cilvēki labot nes visdažādākos pulksteņus, katru dienu ir kaut kas jauns, iepriekš neredzēts. Jādomā, kā atvērt, kā aizvērt, kā bateriju ievietot. Ir viltīgas baterijas, ir pavisam vienkāršas. Darbā izmantoju lupu, redze man vairs nav tāda, kāda bija jaunībā. Agrāk pat visu pulksteņu mehāniku klausījos, kāda ir skaņa, un pēc tās daudz ko varēja noteikt,” stāsta meistars.
Darba turpinātāju trūkst
Pulksteņmeistars atzīst, ka darba turpinātāju trūkst: “Latvijā vispār ir maz šo meistaru. Klienti pie manis brauc pat no Kuldīgas, Tukuma un citām vietām, no Ventspils apkārtnes un lauku pagastiem.
Kas jaunos apmācīs? Turklāt būt par pulksteņmeistaru arī ne katram lemts. Tur tomēr vajadzīgs kaut kāds talants. Mans mazdēls arī nevēlas apgūt šo amatu, saka: tētis gāja jūrā, bija kapteinis, un es tāpat. Pabeidza Jūras akadēmiju, dosies jūrā. Divreiz jau pabijis praksē Āfrikā ar gāzes kravām. Jau no agras bērnības sāka apgūt angļu un vācu valodu.” Sirmais meistars atzīst: “Man nākas joprojām strādāt. Ko citu darīt?”
Tūkstošiem pulksteņu!
Meistars teic, ka nemaz nevar saskaitīt, cik pulksteņu garajā darba mūžā saremontēts!
“Tie noteikti ir vairāki tūkstoši. Taču es nekad neesmu skaitījis. Tik daudz pulksteņu bijis, visvisādu marku un ražojumu. Vesela buķete! Man vēl joprojām ir arī ļoti seni instrumenti, vēl no tēva laikiem. Visi plaukti pilni ar pulksteņu rezerves detaļām, kas ir svarīgi. Man patīk šis darbs. Kur vairs likšos vecuma galā? Satieku cilvēkus uz ielām, tostarp nepazīstamus, man prasa: jūs vēl strādājat? Aizeju vienalga kur, uz veikalu, poliklīniku: jūs taču esat pulksteņmeistars! Kā jūs zināt? Es pie jums remontēju pulksteni, vēl lieliski darbojas. Nekādi nespēju cilvēkiem atteikt. Ja man rezervē ir lieki pulksteņi, uzdāvinu. Lai labi kalpo!” teic meistars.
Laikrāži jāsaudzē
Jevgeņijs uzsver, ka vajag saudzīgi izturēties pret šiem smalkajiem mehānismiem, bet kā cilvēkus iemācīsi? Daudzi domā: izmetīšu, nopirkšu citu!
“Man bija viens paziņa, pulksteņu cienītājs. Strādāja rūpnīcā, pēc tam atvēra pats savu firmu. Pa ārzemēm braukāja. Uz rokas pulkstenis, bet iet jūrā peldēties. Paiet nedēļa, atbrauc uz Ventspili, nāk pie manis: paskaties, kas noticis ar manu pulksteni! Atveru. Tu ar pulksteni uz rokas peldējies? Kā tu zini? Visa iekšpuse sarūsējusi. Vēlāk teica, ka nopircis ūdensizturīgo,” stāsta meistars.
“Reizēm cilvēki nepareizi, pat vardarbīgi izņem no pulksteņa bateriju. Tur ir maza dzelzs spirālīte, kuru ir ļoti viegli salauzt. Nepareizi aizķēri, un var mest gružkastē. Vaicāju: kur tu lien? Es tikai paskatījos... Diezgan bieži ir gadījumi, kad īpašnieks pats kaut ko nepareizi darījis savam pulkstenim, un to var tikai izmest, nav iespējams vairs salabot. Cilvēki ir ziņkārīgi, ko darīt? Paši grib kaut ko saregulēt. Bet, lai kaut ko labotu, jābūt attiecīgām zināšanām un prasmei. Kā lai cilvēkiem to izskaidro?”
Ar optimismu
Meistars strādā ar atdevi un teic: “Es pat nejūtu, ka man ir tik daudz gadu. Jūtos daudz jaunāks. Pirms astoņiem gadiem nomira mana dzīvesbiedre, viņa Ventspilī pasniedza sporta dejas, tā patiešām bija liela sirdslieta. Piedaloties dažādos konkursos, visa Latvija krustu šķērsu izbraukāta. Es arī visus dejotājus pazinu. Var teikt, ka dzīve man bijusi ļoti jautra. Tagad gan ir grūti, vecums, kājas sāp. Citi saka: ko tu runā, esi vēl jauns! No kura gada? 1938. Tu melo! Vai pasi parādīt? Tā man iet. Pie Ventspils jau sen esmu pieradis. Zaļa, daudz puķu, koku, visdažādākie augi. Man ļoti patīk. Patīk svētki un tas, ka cilvēki ir draudzīgi. Arī dažādas tautības labi sadzīvo. Jo galvenā jau nav tautība, bet cilvēciskums, draudzīgums cilvēku starpā,” uz sirsnīgas nots sarunu pabeidz Jevgeņijs Akifjevs.
Mediju atbalsta fonda ieguldījums no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par publikācijas “Pulksteņmeistars trešajā paaudzē – ventspilnieks Jevgeņijs turpina arodu 88 gadu vecumā” saturu atbild SIA “Izdevniecība Rīgas Viļņi”.