Pēc vajāšanas un šaujamieroča izmatošanas robežsargi aiztur trīs migrantu pārvadātājus
Ceturtdien, 2. jūlijā, pēc vajāšanas un šaujamieroča izmantošanas robežsargi Augšdaugavas novadā un Daugavpilī aizturēja trīs nelikumīgi valsts robežu šķērsojušu personu pārvadātājus.
Veicot ilgstošus operatīvos pasākumus, robežsargi Lauceses pagastā pēc vajāšanas apturēja kādu Dodge markas automašīnu. Pēc automašīnas apstāšanās tās vadītājs un pasažieri metās bēgt. Robežsargi vairākkārt latviešu un angļu valodās deva komandu apstāties un brīdināja par iespējamu šaujamieroča pielietošanu, tomēr personas nereaģēja un turpināja bēgšanu. Robežsargi veica brīdinājuma šāvienus gaisā. Pēc brīža robežsargi panāca un konstatēja četras personas bez derīgiem ceļošanas dokumentiem, vīzām un uzturēšanās atļaujām, kuras iepriekš nelikumīgi šķērsoja Baltkrievijas-Latvijas robežu. Piesaistot kinologu ar dienesta suni, aizturēts arī automašīnas vadītājs – Moldovas pilsonis.
Savukārt Daugavpilī robežsargi sadarbībā ar Igaunijas robežsargiem, kuri sniedz atbalstu Valsts robežsardzei, pēc vajāšanas apturēja kādu "Chrysler" markas automašīnu. Pēc automašīnas apstāšanās transportlīdzekļa vadītājs metās bēgt. Robežsargi vairākkārt divās valodās deva komandu apstāties un brīdināja par iespējamu šaujamieroča pielietošanu, tomēr persona nereaģēja un turpināja bēgšanu. Robežsargi veica brīdinājuma šāvienus gaisā. Pēc brīža robežsargi aizturēja automašīnas vadītāju – vēl vienu Moldovas pilsoni. Pārbaudot automašīnu, tajā konstatētas sešas personas bez derīgiem ceļošanas dokumentiem, vīzām un uzturēšanās atļaujām, kuras iepriekš nelikumīgi šķērsoja Baltkrievijas-Latvijas robežu.
Tāpat Kalkūnes pagastā robežsargi sadarbībā ar igauņu robežsargiem apturēja kādu Audi markas automašīnu, kuru vadīja vēl viens Moldovas pilsonis. Persona veica apvidus pārmeklēšanu.
Pret Moldovas pilsoņiem uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 285. panta 31. daļas par personu nelikumīgu pārvietošanu pāri valsts robežai, ja tā izdarīta pastiprinātas robežapsardzības sistēmas darbības režīma laikā vai ārkārtējās situācijas laikā, kas izsludināta valsts robežas neaizskaramības apdraudējuma dēļ, neatkarīgi no nodarījuma izdarīšanas vietas Latvijas teritorijā.
10 personas atturētas no nelikumīgas valsts robežas šķērsošanas saskaņā ar Valsts robežsardzes likuma 4. pantu. Tāpat konstatēts, ka Moldovas pilsoņi uzturējās Latvijā bez obligāti aizpildītas un iesniegtas valsts apdraudējuma novēršanas anketas. Par šiem pārkāpumiem uzsākti administratīvā pārkāpuma procesi.
Kopš 2021. gada 11. augusta atsevišķās administratīvajās teritorijās Latvijā ir spēkā pastiprināts robežapsardzības sistēmas darbības režīms, kura ietvaros Nacionālie bruņotie spēki un Valsts policija sniedz atbalstu Valsts robežsardzei Latvijas – Baltkrievijas robežuzraudzības nodrošināšanā, lai nepieļautu nelikumīgu robežas šķērsošanu. Tāpat divpusējās sadarbības ietvaros atbalstu Latvijas robežsargiem sniedz arī kolēģi no Somijas, Igaunijas un Lietuvas.
Tāpat valsts robežas drošības stiprināšanā nozīmīga loma ir vietējo iedzīvotāju modrībai un savlaicīgai informācijas sniegšanai par aizdomīgām aktivitātēm pierobežas teritorijās. Izsakām pateicību iedzīvotājiem, kuri atbalsta robežsargus, ziņojot par aizdomīgām personām un transportlīdzekļiem.
Gadījumos, kad iedzīvotāji konstatē personas vai personu grupas, kas nav raksturīgas Latvijas Republikas etniskajai un nacionālajai piederībai (ārējais izskats liecina, ka personas var būt trešo valstu pilsoņi), aicinām nekavējoties informēt Valsts robežsardzes vai Valsts policijas amatpersonas, izmantojot Vienoto ārkārtas palīdzības izsaukumu tālruni 112 (24 stundu režīmā) vai sazinoties ar Valsts robežsardzes Daugavpils pārvaldes operatīvo dežurantu tālr. 65403777, mob. 22020361, e-pasts: dap.od@rs.gov.lv.