Tiesa atbrīvo mazbērnus no pienākuma uzturēt vecmāmiņu, kura par viņiem nebija likusies ne zinis
Augstākajai tiesai (AT) atsakoties ierosināt kasācijas tiesvedību, stājies spēkā Rīgas apgabaltiesas spriedums, ar kuru noraidīta sievietes prasība par uzturlīdzekļu piedziņu no diviem mazbērniem, jo tiesa secināja, ka viņa nav pildījusi vecvecāka pienākumus un nav uzturējusi ar mazbērniem saikni, informēja AT.
Sieviete lietā cēla prasību pret saviem diviem mazbērniem, lūdzot piedzīt no tiem uzturlīdzekļus, jo ar dēla sniegto materiālo atbalstu nepietiek izdevumiem, savukārt vecuma pensiju viņai atteikts piešķirt, jo viņa nav strādājusi oficiālu darbu un nav maksājusi nodokļus.
Rīgas apgabaltiesa atzina, ka, lai gan lietā nav konstatējami objektīvi šķēršļi, kas mazbērniem liegtu sniegt palīdzību sievietei, no pašas sievietes paskaidrojumiem izriet, ka viņa mazbērnu dzīvē iepriekš nav piedalījusies un viņai ar tiem kontakta nav. To apliecināja, piemēram, fakts, ka sievietei bija jāvēršas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē, lai pirms prasības celšanas noskaidrotu mazbērnu dzīvesvietu.
Kā norādīja mazbērni, tie nekad iepriekš nav sievieti satikuši un pat nav zinājuši par to, ka Latvijā viņiem ir vecmāmiņa no tēva puses. Sieviete sniedza paskaidrojumus, ka viņai ir bijis liegts satikties ar mazbērniem, taču vienlaikus pati nav nekādi rīkojusies, lai panāktu šādu iespēju.
Izvērtējusi lietā esošos pierādījumus, tiesa atzina par ticamiem mazbērnu paskaidrojumus, ka sieviete nav par atbildētājiem rūpējusies nedz materiāli, nedz nodrošinājusi vecvecāka gādību un saskarsmi. Tādēļ tiesa secināja, ka sieviete bez dibinātiem iemesliem izvairījusies pildīt savus vecvecāka pienākumus pret abiem atbildētājiem, līdz ar to ir pamats atbrīvot mazbērnus no likumiskā pienākuma uzturēt sievieti.