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Papildināts:Šodien 13:18
Policijas meklētā Jevgenija Semjonova ir veiksmīgi atradusies
Bezvēsts prombūtnē bijusī Jevgenija Semjonova ir veiksmīgi atrasta.
Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Austrumu pārvalde meklēja bezvēsts prombūtnē esošo 1956. gadā dzimušo Jevgeniju Semjonovu. Sieviete šā gada 2. jūlijā ap pulksten 11.00 izgāja no dzīvesvietas Rīgā, Ilūkstes ielā, lai brauktu uz lombardu Iļģuciemā, bet neatgriezās.
Sievietes pazīmes: augums 160 cm, vidējas miesas būves, īsiem sirmiem matiem. Bija ģērbusies pelēkā T-kreklā, pelēkās džinsa biksēs un melnos sporta apavos.