112
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Meklē 1956. gadā dzimušo Jevgeniju Semjonovu, pēdējo reizi redzēta Rīgā, Ilūkstes ielā
Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Austrumu pārvalde meklē bezvēsts prombūtnē esošo 1956. gadā dzimušo Jevgeniju Semjonovu. Sieviete šā gada 2. jūlijā ap pulksten 11.00 izgāja no dzīvesvietas Rīgā, Ilūkstes ielā, lai brauktu uz lombardu Iļģuciemā, un līdz šim brīdim nav atgriezusies.
Sievietes pazīmes: augums 160 cm, vidējas miesas būves, īsiem sirmiem matiem. Bija ģērbusies pelēkā T-kreklā, pelēkās džinsa biksēs un melnos sporta apavos.
Valsts policija aicina aplūkot sievietes fotogrāfiju un atsaukties ikvienu, kurš zina viņas iespējamo atrašanās vietu, zvanot pa tālruņa numuru 112!