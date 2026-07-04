Krievijas vēstniecība brīdina savējos Latvijā; tīmeklī jau izplata "metodičkas"
Krievijas vēstniecība Latvijā oficiāli brīdinājusi savus apmeklētājus būt piesardzīgiem, jo Valsts policija pie vēstniecības ēkas Rīgā sākusi pārbaudīt dokumentus. Vienlaikus sociālajos tīklos prokremliski noskaņotas grupas sākušas izplatīt īpašas instrukcijas, kā "pareizi" uzvesties saskarsmē Latvijas ar likumsargiem.
Jau vēstīts, ka Valsts policija no 1. jūlija sākusi pārbaudīt personu apliecinošus dokumentus pilnīgi visiem Krievijas vēstniecības apmeklētājiem. Latvijas ārlietu ministre Baiba Braže iepriekš skaidroja, ka šis ir adekvāts atbildes solis uz Krievijas rīcību Maskavā, kur agresorvalsts drošības iestādes jau gadiem ilgi kontrolē citu valstu, tostarp Latvijas, vēstniecību apmeklētāju dokumentus.
Vēstniecība izplata brīdinājumu
Saistībā ar jaunajiem noteikumiem Krievijas vēstniecība Latvijā brīdinājusi savus apmeklētājus būt īpaši piesardzīgiem, apmeklējot rezidentūras ēku. Vēstniecība aicina visus, kuri plāno apmeklēt konsulāro nodaļu pakalpojumu saņemšanai, rēķināties ar šiem apstākļiem. "Lai izvairītos no iespējamiem incidentiem, lūdzam apmeklētājus ņemt līdzi derīgus Latvijas personu apliecinošus dokumentus gadījumam, ja tos pārbauda vietējās tiesībsargājošās iestādes," norādīts vēstniecības paziņojumā.
❗️Согласно уведомлению латвийских властей, с 1 июля сотрудниками Госполиции ЛР у посетителей Посольства России будет проводиться проверка документов, удостоверяющих личность. Выражаем просьбу к лицам, планирующим посещение дипмиссии, внимательно учитывать эти обстоятельства. pic.twitter.com/6oGh8sVXKN— Посольство России в Латвии (@LV_RUSEMBAS) June 30, 2026
"Pats okupantu diplomātiskais pārstāvniecības birojs ar šādu starptautiskajā praksē visai neierastu publisku paziņojumu faktiski atzinis, ka tam ir ko slēpt. Kāda gan problēma ir fiksēt agresorvalsts vēstniecības apmeklētājus? Vai tiešām viņiem ir kas slēpjams?" retoriski jautā kāds X lietotājs. Tāpat viņš ironiski piebilst, ka agresorvalsts nometnē acīmredzami briest pamatīga histērija, jo, visticamāk, stingrās pārbaudes ir tieši skārušas "tā dēvēto diplomātu" un viņu Maskavas priekšniecības intereses.
"Metodička" saskarsmei ar policiju
Līdz ar vēstniecības brīdinājumu, Kremļa atbalstītāju grupās sociālajos tīklos sākušas cirkulēt pamācības jeb tā dēvētās "metodičkas". Tajās apmeklētāji tiek aicināti nevis vienkārši uzrādīt dokumentus, bet gan mēģināt iegūt informāciju par pašiem policistiem – prokremliskie aktīvisti iesaka obligāti noskaidrot policijas darbinieku amatu un pieprasīt dienesta apliecības numuru.