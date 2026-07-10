Līvānu pilsētas simtgadei radīta īpaša jubilejas monēta
Par godu Līvānu pilsētas 100. jubilejai Līvānu novada Kultūras un tūrisma centrs ir izstrādājis īpašu Līvānu pilsētas jubilejas monētu, informē pašvaldībā.
Jubilejas monētu kalis kalējs Gatis Pīpkalējs. Vienā monētas pusē attēlots Līvānu novada ģerbonis, savukārt otrā pusē redzams Līvānu pilsētas simtgadei veltīts dizains ar uzrakstu “Līvāni 100” un “Mazajam novadniekam”.
Sākotnēji jubilejas monēta tika veidota kā īpaša dāvana mazajiem Līvānu novada pilsoņiem. Pirmās monētas “Bēbīšu svētku” ietvaros saņēma tās Līvānu novada ģimenes, kurās bērniņš pasaulē nācis laikā no 2025. gada 1. jūlija līdz 2026. gada 30. maijam.
Savukārt 18. jūlijā no plkst. 10.00 Līvānu pilsētas jubilejas monētas būs iespējams iegādāties ikvienam interesentam Tūrisma informācijas teltī. Monētu varēs iegādāties par tās pašizmaksu - 24,50 eiro.
Šī iespēja tiek nodrošināta gan Līvānu novada iedzīvotājiem, gan pilsētas viesiem, kuri vēlas saglabāt atmiņu par Līvānu pilsētas simtgadi un iegūt simbolisku apliecinājumu piederībai Līvāniem. Jāņem vērā, ka jubilejas monētu skaits ir ierobežots - kopumā izkaltas tikai 100 monētas. Tas šo piemiņas zīmi padara īpaši nozīmīgu un unikālu, jo katra monēta ir daļa no Līvānu pilsētas simtgades stāsta.
Līvānu pilsētas jubilejas monēta ir ne tikai piemiņas velte pilsētas 100. gadadienā, bet arī simbolisks apliecinājums piederībai savam novadam, cieņai pret tā vēsturi un ticībai Līvānu nākotnei.