Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība tiek pie specializētām automašīnām
26. maijā notikušajā Talsu novada sēdē deputāti pieņēma lēmumu par sadarbības līguma slēgšanu ar biedrību „Sabiles Brīvprātīgo Ugunsdzēsēju biedrība” (BUB), informē pašvaldībā.
Līgums paredz savstarpēju sadarbību civilās aizsardzības un katastrofu pārvaldīšanas pasākumu nodrošināšanā Talsu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā. Līdz ar to tika pieņemts vēl viens lēmums nodot bezatlīdzības lietošanā minētajai biedrībai ugunsdrošības, ugunsdzēsības un glābšanas darbu veikšanai kustamo mantu – trīs ugunsdzēsības automašīnas.
Kravas ugunsdzēsēju operatīvās automašīnas – „Scania” ar aprīkojumu un divas „Renault Kerax” automašīnas ar aprīkojumu. Pašvaldībā automašīnas nonāca no Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, un tā ir tiesīga tālāk tās nodot BUB rīcībā. Tuvākajā laikā paredzēts nodot biedrībai vēl ceturto automašīnu, un tās visas paredzēts izvietot un izmantot Sabiles, Kolkas, Virbu un Mērsraga posteņos.
Tāpat domes sēdē tika pieņemts lēmums nodot bezatlīdzības lietošanā biedrībai „Sabiles Brīvprātīgo Ugunsdzēsēju biedrība” no 2026. gada 1. jūlija uz laiku, kamēr ir spēkā sabiedriskā labuma organizācijas statuss, bet ne ilgāk par 10 gadiem, telpas nekustamajā īpašumā Rīgas ielā 24, Sabilē.
Autors: Inga Priede, Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja.