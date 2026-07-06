Uz ārstniecības iestādi Jūrmalā? Iebraukšanas caurlaide nav jāpērk
Dodoties uz kādu no ārstniecības iestādēm Jūrmalā, iebraukšanas maksa nav jāmaksā, taču pirms iebraukšanas īpašā režīma zonā transportlīdzeklis ir jāreģistrē portālā
Dodoties uz kādu no ārstniecības iestādēm Jūrmalā, iebraukšanas maksa nav jāmaksā, taču pirms iebraukšanas īpašā režīma zonā transportlīdzeklis ir jāreģistrē portālā epakalpojumi.jurmala.lv.
Bezmaksas iebraukšana attiecas gan uz pacientiem, gan personām, kas nogādā pacientu ārstniecības pakalpojumu saņemšanai.
Kā saņemt bezmaksas iebraukšanu?
1. Pirms iebraukšanas Jūrmalā reģistrē transportlīdzekli portālā epakalpojumi.jurmala.lv. 2. Ierodoties ārstniecības iestādē, informē reģistratūru par nepieciešamību apstiprināt vizīti. 3. Pēc ārstniecības iestādes apstiprinājuma bezmaksas iebraukšana tiek piemērota automātiski.
Ārstniecības iestādes, uz kurām attiecas atbrīvojums no iebraukšanas maksas
- Jūrmalas slimnīca
- Dubultu poliklīnika
- Klīnika Dzintari
- Nacionālais rehabilitācijas centrs “Vaivari”
- Pallas Clinic
- Sociālās integrācijas valsts aģentūra (SIVA)
- Magnētiskās rezonanses centrs – Vizuālā diagnostika
- Amberdent Clinic
- SIA “Servisa Aģentūra AG” (sporta ārsts Dr. Andris Vāvere)
Kam vēl pieejama bezmaksas iebraukšana?
Bezmaksas iebraukšana, reģistrējot transportlīdzekli, pieejama arī:
- I grupas personām ar invaliditāti;
- bērniem ar invaliditāti;
- personām ar apgrūtinātu pārvietošanos.
Kad caurlaide nav nepieciešama vispār?
Daļa ārstniecības iestāžu atrodas ārpus Jūrmalas īpašā režīma zonas vai ir sasniedzamas, nešķērsojot maksas zonu, piemēram, braucot pa apvedceļu vai no Ķemeru puses. Šādos gadījumos ne iebraukšanas maksa, ne transportlīdzekļa reģistrācija nav nepieciešama.
Svarīgi zināt
Iebraukšanas maksa Jūrmalas īpašā režīma zonā ir 5 EUR dienā, taču personām, kas dodas saņemt ārstniecības pakalpojumus kādā no minētajām ārstniecības iestādēm, ir pieejams atbrīvojums no maksas, ievērojot noteikto reģistrācijas kārtību.