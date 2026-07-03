Latvijā trūkst donoru - 90 pacienti gaida orgānu transplantāciju
Latvijā orgānu transplantāciju šobrīd gaida 90 pacienti, informē Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca. Lielākajai daļai jeb 61 pacientam nepieciešama nieres transplantācija.
Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīcas sabiedrisko attiecību daļas vadītāja Vineta Kļaviņa uzsver, ka katram no šiem pacientiem transplantācija ir iespēja dzīvot vai būtiski uzlabot dzīves kvalitāti. Vienlaikus orgānu ziedošana un transplantācija joprojām ir tēma, par kuru sabiedrībā nav viegli runāt. Jautājumi nereti paliek neuzdoti, jo cilvēki baidās kļūdīties, nezina, kam uzticēties, vai nevēlas par to diskutēt publiski.
Tieši tāpēc Stradiņa slimnīca piektdien, 10. jūlijā, Cēsīs sarunu festivālā "Lampa" rīkos publisku diskusiju "Solidaritāte un operāciju galds - kāpēc mēs (ne)ziedojam orgānus pēc nāves vai dzīves laikā?". Slimnīca aicina iedzīvotājus jau pirms pasākuma anonīmi iesūtīt sev svarīgākos jautājumus par orgānu ziedošanu un transplantāciju.
Sarunā piedalīsies Stradiņa slimnīcas Anestezioloģijas un intensīvās terapijas klīnikas anesteziologs reanimatologs Ģirts Freijs, transplantologs Aleksandrs Maļcevs, paciente Nikola Treimane, kurai veikta sirds transplantācija, un Jūlija Kļava, kura patlaban gaida nieres transplantāciju. Diskusiju vadīs mākslinieks Kristians Brekte, kurš, pēc slimnīcas paustā, pazīstams ar spēju runāt par sabiedrībai sarežģītiem un neērtiem jautājumiem.
Sarunas laikā apspriedīs jautājumus par orgānu ziedošanas procesu Latvijā, sabiedrībā izplatītajiem mītiem un aizspriedumiem, uzticēšanos veselības aprūpes sistēmai, cilvēku pieredzi, gaidot transplantāciju vai dzīvojot pēc tās, kā arī izvēlēm, kas noteiktos apstākļos var glābt citu cilvēku dzīvības.