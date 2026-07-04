Vieta, kur upe tek paralēli jūrai: atklāj Saulkrastu dabas noslēpumus, par kuriem daudzi nenojauš
Meklējat idejas ideālām brīvdienām un vēlaties aizmukt no pilsētas dunas? Saulkrastu novads piedāvā unikālu iespēju atklāt dabas varenību, dodoties gleznainās pastaigās gar upju krastiem. Novadu caurvij septiņas upes un neskaitāmas mazas urdziņas, kas priecē ikvienu aktīvās atpūtas cienītāju.
Viena no pašām ainaviskākajām un stāstiem bagātākajām upēm novadā ir Pēterupe. Tā plūst tieši cauri Saulkrastu pilsētai – vietai, kur savulaik atradās vēsturiskais Pēterupes ciems. Šai upei piemīt arī kāds Latvijas mērogā rets fenomens: nonākot piekrastē, Pēterupe veselu kilometru tek paralēli jūrai, kas ir viena no garākajām šādām upes grīvām visā valstī.
Dodoties baudīt dabas mieru, pašvaldība un vides speciālisti aicina pārvietoties pa upes krastiem. Ja tomēr rodas nepieciešamība upi šķērsot, ceļotāji tiek aicināti ievērot īpašu piesardzību. Upes gultne mēdz būt mānīga – ūdens dziļums strauji mainās, bet zem ūdens virsmas bieži slēpjas slideni akmeņi un koku sanesumi.
Tāpat atpūtniekiem tiek atgādināts par cieņu pret apkārtējo vidi. Baudot dabas takas, ir svarīgi ievērot zelta principu: "Ko atnesi, to aiznes!", neatstājot aiz sevis atkritumus un saudzējot trauslo piekrastes ekosistēmu.