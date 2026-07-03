Ādažu apkaimē militāro mācību dēļ gaidāms pastiprināts troksnis
Tuvākajās dienās Ādažu novada un apkārtējo reģionu iedzīvotājiem jārēķinās ar pastiprinātu troksni. Militārajā poligonā “Ādaži” norisināsies intensīvas militārās mācības, kuru laikā gan Latvijas zemessargi, gan sabiedroto spēku artilēristi veiks kaujas šaušanu, izmantojot ložmetējus, mīnas un spēcīgas haubices.
Saskaņā ar sniegto informāciju, militārās aktivitātes poligonā norisināsies vairākos posmos. Sestdien, 4. jūlijā, no plkst. 9.00 līdz 21.00, kā arī svētdien, 5. jūlijā, no plkst. 9.00 līdz 13.00 poligonā aktīvi darbosies Latvijas zemessargi. Šajā laikā paredzēta kaujas šaušana ar ložmetējiem un dažādas taktiskās darbības ar mīnām, kas apkaimē var radīt ievērojamu troksni.
Savukārt nākamajā nedēļā apmācību stafeti pārņems sabiedroto spēku karavīri. No pirmdienas, 6. jūlija, līdz ceturtdienai, 9. jūlijam (katru dienu no plkst. 17.00 līdz 23.00), kā arī piektdien, 10. jūlijā (no plkst. 17.00 līdz 20.00), poligonā "Ādaži" sabiedroto artilēristi veiks kaujas šaušanu ar haubicēm.
Nacionālie bruņotie spēki (NBS) aicina iedzīvotājus nesatraukties, dzirdot šāvienu dārdus, un ar sapratni izturēties pret notiekošajām militārajām mācībām, kas ir vitāli svarīgas valsts aizsardzības spēju uzturēšanai un kaujas gatavības pilnveidošanai. Tāpat NBS izsaka dziļu pateicību sabiedrībai par izpratni un sniegto atbalstu Latvijas drošības stiprināšanā.