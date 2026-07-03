Latvija un Igaunija vienojas stiprināt sadarbību piegāžu drošībā; panākts progress arī prāmju satiksmes atjaunošanā
Latvijas Valsts prezidenta Edgara Rinkēviča valsts vizītes laikā Igaunijā Latvija un Igaunija parakstījušas starpvaldību memorandu par sadarbību piegāžu drošības un valsts rezervju jomā. Tā mērķis ir stiprināt abu valstu gatavību iespējamām piegāžu un enerģētikas krīzēm, kā arī uzlabot koordināciju ārkārtas situācijās.
Memorandu Latvijas–Igaunijas Biznesa forumā "Stronger Together" parakstīja ekonomikas ministrs Viktors Valainis un Igaunijas ekonomikas un rūpniecības ministrs Erki Keldo. Dokuments paredz ciešāku sadarbību elektroenerģijas krīžu pārvarēšanā, degvielas rezervju nodrošināšanā un kopīgu iniciatīvu īstenošanā Eiropas Savienības līmenī.
Vizītes laikā Tallinā notika arī Latvijas–Igaunijas Biznesa forums, kurā piedalījās vairāk nekā 100 uzņēmumu, tostarp vairāk nekā 45 no Latvijas. Liela daļa no tiem pārstāvēja aizsardzības, kiberdrošības un divējāda lietojuma tehnoloģiju nozari. Uzņēmēji piedalījās individuālās biznesa tikšanās un iepazinās ar Igaunijas tehnoloģiju uzņēmumu "Milrem Robotics" un "Cybernetica" pieredzi.
Jauns.lv jau rakstīja, ka ekonomikas ministrs Viktors Valainis arī tikās ar "Tallink Grupp" valdes priekšsēdētāju Pēpu Jalakasu, lai pārrunātu regulārās prāmju satiksmes atjaunošanu maršrutā Rīga–Stokholma. Pēc ministra teiktā, sarunās panākts būtisks progress, kas varētu pietuvināt prāmju līnijas atgriešanos pēc vairāk nekā piecu gadu pārtraukuma.
Vizītes laikā tika pasniegta arī ikgadējā "Livonia Award" balva par veiksmīgāko Latvijas un Igaunijas pārrobežu sadarbību. Par labāko Igaunijas uzņēmumu Latvijā atzīts "SK ID Solutions", bet par veiksmīgāko Latvijas uzņēmumu Igaunijā – "Kalve Coffee".