Pieaug iedzīvotāju interese par orgānu ziedošanu pēc nāves
E-veselības sistēmas portālā www.eveseliba.gov.lv savu vēlmi par vai pret orgānu, audu vai ķermeņa ziedošanu veikuši 52 989 iedzīvotāji. Lielākā daļa jeb 60% no tiem piekrituši orgānu izmantošanai pēc nāves.
E-veselības portālā ir iespējams veikt izvēli par orgānu vai audu izmantošanu transplantācijai pēc nāves. Pašlaik šo iespēju ir izmantojuši tikai 2,85 % Latvijas iedzīvotāju.
Latvijas Digitālās veselības centra valdes loceklis Juris Gaiķis norāda, ka: “Fakts, ka arvien vairāk iedzīvotāju E-veselībā pauž savu gribu par orgānu un audu ziedošanu, apliecina gan iedzīvotāju uzticēšanos digitālās veselības risinājumiem, gan izpratnes pieaugumu par orgānu ziedošanas nozīmību, gan pieaugošo vēlmi pašiem pieņemt ar savu ķermeni saistītus lēmumus, neatstājot šo sarežģīto jautājumu risināšanu uz tuvinieku pleciem".
Līdz šī gada 1. jūlijam atzīmi par atļauju vai aizliegumu par orgānu ziedošanu transplantēšanas nolūkam kopumā ir veicis 48 721 iedzīvotājs, 60 % no tiem sniedzot savu piekrišanu.
Savukārt izvēli par audu ziedošanu pēc nāves veikuši 47 026 iedzīvotāji, no kuriem 60 % snieguši piekrišanu audu tālākai izmantošanai. Atzīmi par atļauju vai aizliegumu izmantot ķermeni mācību vai zinātniskiem mērķiem u.c. veikuši 30 635 iedzīvotāji, no kuriem vien trešdaļa devusi piekrišanu.
Kopumā aktīvāk savu vēlmi par vai pret orgānu, audu vai ķermeņa ziedošanu paudušas sievietes – 68 % no visiem pieteikumiem. Vienlaikus aktīvākie iedzīvotāji ir vecuma kategorijās no 30-39 gadiem un 40-49 gadiem.
Lai izteiktu savu gribu, ir nepieciešams autentificēties E-veselības sistēmā un izvēlēties sadaļu “Personas dati” – “Orgānu un ķermeņa izmantošanas atļaujas”. LDVC uzsver, ka veikto izvēli iedzīvotājs var mainīt jebkurā laikā.