Vidusskolēni centralizēto eksāmenu sertifikātus pagaidām saņem bez aizķeršanās
Šodien vietnē eksameni.gov.lv pieejami vidējās izglītības centralizēto eksāmenu sertifikāti. Pagaidām nav novērotas tehniskas problēmas sistēmas darbībā un arī rindas neveidojas.
Arī portālā "Latvija.lv" e-pakalpojumos piektdienas rītā nav novērojamas rindas vai aizkavēšanās.
Šobrīd skolēniem galvenokārt ir pieejami pamattermiņā kārtoto centralizēto eksāmenu sertifikāti, savukārt papildtermiņā kārtoto eksāmenu sertifikāti būs pieejami nākamajā nedēļā.
Skolēni savus eksāmenu rezultātus un sertifikātus var apskatīt vietnē "eksameni.gov.lv", autorizējoties ar "E-klases" vai "Mykoob" piekļuves datiem. Sertifikāti vietnē būs pieejami sešus mēnešus kopš to publicēšanas dienas.
Pilngadīgie skolēni un nepilngadīgo skolēnu vecāki centralizēto eksāmenu rezultātus var apskatīt arī vietnes "Latvija.lv" e-pakalpojumā "Mani dati izglītības reģistros", savukārt pašus sertifikātus var saņemt e-pakalpojumā "Izglītību apliecinošo dokumentu apskate un saņemšana". Šie pakalpojumi ir pieejami arī tiem skolēniem, kuru izglītības iestādēs neizmanto elektroniskos žurnālus "E-klase" vai "Mykoob".