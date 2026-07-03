Sabiedrība
Šodien 10:43
Rīgas peldvietās ūdens temperatūra saglabājas patīkami silta
Piektdien ūdens temperatūra Rīgas valstspilsētas peldvietās saglabājusies gluži vasarīga un sasniedz 18 līdz pat 24 grādus.
Ūdens temperatūras peldvietās 03.07.2026:
- g/s “Ķīšezers” - 23 grādi;
- g/s “Vakarbuļļi” - 20 grādi;
- g/s “Vecāķi” - 18 grādi;
- g/s “Ķīpsala” - 22 grādi;
- g/s “Lucavsala” - 20 grādi;
- g/s “Rumbula” - 18 grādi;
- g/s “Daugavgrīva” - 18 grādi;
- g/s Bolderājas karjers - 21 grāds;
- g/s “Bābelīte” - 24 grādi.
Rīgas valstspilsētas pašvaldības policija aicina iedzīvotājus atpūtai pie ūdens izvēlēties kādu no deviņām Rīgas valstspilsētas peldvietām, kurās strādā glābēji.
Pamatā kārtības sargi drošību uz ūdens peldvietās uzrauga katru dienu no plkst.10.00 līdz 22.00.
Savukārt naktī nepieciešamības gadījumā palīdzību var saņemt sešās glābšanas stacijās (Vecāķu, Vakarbuļļu, Lucavsalas, Rumbulas, Bābelītes un Ķīšezera), tomēr jāņem vērā, ka nakts maiņās peldvietās strādā mazāks glābēju skaits nekā dienā.