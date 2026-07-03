VIDEO: Latvijas mežā nofilmē iespaidīgu ainu – 20 sumbri šķērso teritoriju
Foto: Ekrānuzņēms no video
Speciālisti atgādina – sastopot sumbrus dabā, tiem nedrīkst tuvoties.

VIDEO: Latvijas mežā nofilmē iespaidīgu ainu - 20 sumbri šķērso teritoriju

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Latvijas valsts mežu (LVM) darbinieks, veicot darba pienākumus Jūrmalciema apkārtnē, mežā piedzīvojis neparastu sastapšanos – viņa acu priekšā lēni pārvietojies aptuveni 20 sumbru ganāmpulks.

VIDEO: Latvijas mežā nofilmē iespaidīgu ainu – 20 ...

Dzīvnieki pārvietojušies mierīgi un vienoti, īpaši nepievēršot uzmanību cilvēka klātbūtnei, radot retu un iespaidīgu ainu Latvijas dabā.

LVM medību vadītājs Mārcis Pavlovičs skaidro, ka Latvijā savvaļā sumbrus sastapt nav ierasts, jo tie galvenokārt uzturas Papes apkārtnē. Viņš uzsver, ka šie dzīvnieki nav agresīvi, tomēr cilvēkiem jāievēro distance un jāuzvedas mierīgi.

Foto: Shutterstock
Latvijas dabā sumbrus savvaļā sastapt izdodas ļoti reti.. Ilustratīvs attēls.
Latvijas dabā sumbrus savvaļā sastapt izdodas ļoti reti.. Ilustratīvs attēls.

Speciālisti atgādina – sastopot sumbrus dabā, tiem nedrīkst tuvoties, jāizvairās no straujām kustībām un lēnām jāpamet teritorija.

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