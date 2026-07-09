Tukumā dibinās jaunu brīvā laika un izaugsmes centru
Tukuma novada domes 2026. gada 25. jūnija sēdē tika pieņemts lēmums dibināt Tukuma novada pašvaldības profesionālās tālākizglītības centru, informē pašvaldībā.
Tukuma novada domes 2026. gada 25. jūnija sēdē tika pieņemts lēmums dibināt Tukuma novada pašvaldības profesionālās tālākizglītības centru “Brīvā laika un izaugsmes centrs” (BLICe), lai nodrošinātu mūsdienīgu, koordinētu un ilgtspējīgu pieeju interešu izglītības, pieaugušo izglītības un darba ar jaunatni organizēšanai novadā.
Jaunās iestādes izveide ir būtisks solis Tukuma novada izglītības ekosistēmas attīstībā un balstās gan normatīvajos aktos, gan Tukuma novada ilgtermiņa attīstības mērķos. Tās galvenais uzdevums būs veidot pieejamu, kvalitatīvu un uz iedzīvotāju vajadzībām orientētu vidi dažādu vecuma grupu attīstībai – bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem.
Vienots centrs izaugsmei un iespējām
Plānots, ka BLICe kļūs par daudzfunkcionālu attīstības centru, kas vienuviet apvienos interešu izglītību, mūžizglītību, darbu ar jaunatni, profesionālās pilnveides iespējas un atbalstu personīgajai izaugsmei.
Centra darbības pamatvirziens būs motivējošas un izglītojošas vides veidošana, kurā ikvienam būs iespēja attīstīt savas zināšanas, prasmes, talantus un idejas. BLICe vienlaikus darbosies arī kā Tukuma novada interešu izglītības attīstības un koordinācijas centrs, veicinot programmu kvalitāti, sadarbību starp izglītības iestādēm un efektīvu resursu izmantošanu.
Galvenie darbības virzieni
Jaunais centrs nodrošinās:
- interešu izglītības programmu īstenošanu bērniem un jauniešiem;
- mūžizglītības un pieaugušo profesionālās un neformālās izglītības iespējas;
- jaunatnes politikas īstenošanu Tukuma novadā;
- vienotu darba ar jaunatni sistēmu;
- jauniešu iniciatīvu, līdzdalības un brīvprātīgā darba attīstību;
- karjeras attīstības un uzņēmējdarbības prasmju pilnveides aktivitātes;
- metodisko un konsultatīvo atbalstu izglītības iestādēm, pedagogiem un citiem sadarbības partneriem;
- sadarbību ar valsts un pašvaldību institūcijām, uzņēmējiem, nevalstiskajām organizācijām un izglītības iestādēm.
Interešu izglītības programmas tiks īstenotas atbilstoši valstī noteiktajai finansēšanas kārtībai un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
Plašākas iespējas jauniešiem un pieaugušajiem
Nozīmīga BLICes darbības daļa būs saistīta ar jaunatnes jomu. Plānots attīstīt vienotu darba ar jaunatni kvalitātes sistēmu visā Tukuma novada teritorijā, nodrošinot ne tikai klātienes aktivitātes, bet arī mobilu un attālinātu darbu ar jauniešiem.
Īpaša uzmanība tiks pievērsta jauniešu personīgajai attīstībai, līdzdalības iespējām, uzņēmējspēju stiprināšanai un brīvprātīgā darba koordinēšanai. Tāpat paredzēts veidot mentoru un atbalsta tīklu, kas palīdzētu jauniešiem attīstīt prasmes, pieņemt lēmumus un plānot savu nākotni.
Centrs veidos arī integrētu atbalsta sistēmu, nodrošinot sociālā, emocionālā, karjeras un uzņēmējdarbības atbalsta pieejamību sadarbībā ar dažādu jomu speciālistiem.
Mūžizglītība – iespēja attīstīties visa mūža garumā
Mūsdienu darba tirgus un sabiedrības attīstība pieprasa nepārtrauktu zināšanu un prasmju pilnveidi. Tādēļ BLICe koordinēs mūžizglītības piedāvājumu Tukuma novadā un attīstīs profesionālās pilnveides un tālākizglītības iespējas.
Plānots organizēt profesionālās pilnveides kursus, izglītojošus seminārus, neformālās izglītības aktivitātes un programmas nodarbinātības veicināšanai. Tāpat tiks organizētas mācības valsts un pašvaldību iestāžu, uzņēmumu un organizāciju darbiniekiem profesionālo kompetenču pilnveidei.
Efektīvāka resursu izmantošana un pieejamāki pakalpojumi
Izvērtējot situāciju Tukuma novadā, secināts, ka pieprasījums pēc interešu izglītības, pieaugušo mācību iespējām un jaunatnes pakalpojumiem turpina pieaugt. Vienotas iestādes izveide ļaus efektīvāk koordinēt līdzšinējās funkcijas un resursus, vienlaikus uzlabojot pakalpojumu kvalitāti un pieejamību.
Paredzams, ka jaunā sistēma palīdzēs:
- samazināt funkciju dublēšanos;
- efektīvāk plānot un koordinēt aktivitātes;
- paplašināt piedāvāto programmu klāstu;
- nodrošināt vienlīdzīgas iespējas dažādām iedzīvotāju grupām;
- veicināt iedzīvotāju līdzdalību un iesaisti kopienas dzīvē.
Jaunā iestāde atradīsies Talsu ielā 20, Tukumā, un plānots, ka tā savu darbību un pakalpojumu sniegšanu uzsāks jau šī gada septembrī.
BLICes izveide ir ieguldījums Tukuma novada iedzīvotāju attīstībā un nākotnē – vietā, kur satiksies zināšanas, prasmes, jaunrades idejas un iespējas augt visa mūža garumā.