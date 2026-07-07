Populārs ģimenes ceļojumu blogs iesaka veloceļojumu pa Talsu novada piekrasti
Foto: Publicitātes
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Populārs ģimenes ceļojumu blogs iesaka veloceļojumu pa Talsu novada piekrasti

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Laikrakstā "Diena" publicēts Jāņa Grandāna raksts par izmēģināto veloceļojumu Kolka–Roja–Kaltene–Mērsrags–Rīga, kurā spilgti aprakstītas apskates vietas, satiktie uzņēmēji un sniegti praktiski padomi velosipēdu pārvadāšanai maršrutā Rīga–Kolka.

Populārs ģimenes ceļojumu blogs iesaka veloceļojum...

Latvijā populārā ģimenes ceļojumu bloga "Četri ceļo gardi" pārstāvis publikācijā plaši un saistoši raksturo maršrutā redzētās apskates vietas. Autors atklāj jaukus iespaidus un emocijas par satiktajiem Kolkas, Rojas un Mērsraga uzņēmējiem.

Tāpat lasītājiem tiek sniegts noderīgs praktisks padoms, kā risināt sarežģījumus ar velosipēdu ievietošanu sabiedriskajā transportā maršrutā Rīga–Kolka, lai pēc tam no Kolkas varētu doties atpakaļ Rīgas virzienā ar velosipēdu.

"Liels paldies Talsu novada tūrisma jomas uzņēmējiem, kuri personīgi un finansiāli atbalstīja blogeru veloceļojumu 6.–7. jūnijā: kafejnīcai "Divjūriņas" Kolkā, restorānam "Mare" Rojā, kempingam "Saule", kafejnīcai "Vētrasputns" un uzņēmumam "Sbalance" Mērsragā!"

Autors: Dace Cine​​​, Tūrisma nodaļas vadītāja​.

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