Pašvaldība pateicas Irēnai Morītei par ieguldījumu Tukuma bibliotēkas attīstībā
Tukuma novada pašvaldība pateicās ilggadējai Tukuma bibliotēkas vadītājai Irēnai Morītei par nozīmīgo ieguldījumu bibliotēkas attīstībā, viņai aizvadot pēdējo darba dienu amatā. No 1. jūlija bibliotēku vada Dace Ernšteine, informē pašvaldībā.
30. jūnijā Tukuma novada pašvaldības priekšsēdētājs Gundars Važa un priekšsēdētāja vietniece Baiba Pļaviņa sveica Tukuma bibliotēkas vadītāju Irēnu Morīti un pasniedza Tukuma novada pašvaldības Pateicības rakstu par ilggadēju, profesionālu darbu un nozīmīgu ieguldījumu, vadot Tukuma bibliotēku un sekmējot tās attīstību.
Šī diena Irēnai Morītei bija pēdējā darba diena Tukuma bibliotēkas vadītājas amatā. No 1. jūlija Tukuma bibliotēkas vadītājas pienākumus pārņēma Dace Ernšteine.
Pašvaldība pateicas par atbildīgu darbu, mērķtiecību un ieguldījumu bibliotēkas izaugsmē, kas gadu gaitā veicinājis tās attīstību par mūsdienīgu, iedzīvotājiem nozīmīgu kultūras, izglītības un sabiedriskās dzīves centru.
Vēlam Irēnai Morītei saglabāt dzīvesprieku, iedvesmu un enerģiju jaunu ieceru īstenošanai, kā arī daudz skaistu atpūtas brīžu jaunajā dzīves posmā. Paldies par paveikto darbu un paliekošo ieguldījumu Tukuma bibliotēkas attīstībā!